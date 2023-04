Milan igualó 1-1 con Napoli y se clasificó a las semifinales de la Champions League

En un colmado estadio Diego Armando Maradona, Milan igualó 1-1 con el Napoli en la revancha de los cuartos de final de la Champions League y se metió entre los cuatro mejores equipos de Europa para intentar ganar la octava Orejona de su historia. Y lo consiguió, defendiendo el 1-0 obtenido en San Siro, gracias a un tanto de Olivier Giroud, a los 43 minutos de la etapa inicial, que facilitó las cosas. No alcanzó el empate del local sobre el cierre del encuentro del nigeriano Victor Osimhen.

En un primer tiempo que tuvo como dominador en el campo al dueño de casa, fue el visitante el que contó con una inmejorable chance para abrir el marcador. A los 22, Alex Meret le atajó un penal a Giroud que hubiese sido clave en el desenlace de la serie. Cuatro minutos más tarde, el arquero italiano del Napoli volvió a ganarle el duelo personal al delantero francés en el mano a mano. Pero la tercera fue la vencida para el goleador que tuvo la selección de Francia, ya que sobre el cierre recibió una asistencia del portugués Rafael Leao tras un contragolpe perfecto y así marcar en tierras napolitanas.

Napoli manejó mejor la pelota en la etapa inicial con 10 llegadas al arco defendido por el francés Mike Maignan y buenas intervenciones del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y Matteo Politano, quien luego se retiró lesionado y fue reemplazado a los 33 minutos por el mexicano Hirving Chucky Lozano. Los dirigidos por Luciano Spalletti también sufrieron el cambio forzado del portugués Mário Rui, quien dolorido le dejó su lugar al uruguayo Mathías Olivera.

En el inicio del complemento, Kvaratskhelia tuvo el empate en sus pies, pero increíblemente falló en la definición cuando Maignan estaba vencido. El remate del georgiano se fue por encima del travesaño. Al minuto 57, Napoli volvió intentar el empate con otra clara situación de gol del número 77, pero otra vez su disparo se fue alto. El Milan se fue metiendo cada vez más cerca de su área, defendiendo la ventaja, pero el local no tuvo ideas claras. Apenas un cabezazo bombeado de Amir Rrahmani que quedó en el techo del arco a los 75′.

De tanto insistir, Napoli recibió una nueva oportunidad. Una mano dentro del área de Fikayo Tomori le permitió al dueño de casa empatar con un penal que correctamente sancionó el polaco Szymon Marciniak, pero Kvaratskhelia no pudo con Maignan, quien se arrojó hacia su derecha y desvió el remate del georgiano para mantener el 1-0 del elenco milanés.

Sobre el cierre del encuentro, luego de varios intentos, Napoli tuvo su premio luego de un cabezazo de Osimhen que se metió en el arco del, hasta ese momento, imbatible Maignan. No hubo tiempo para más en el Diego Maradona. Los líderes de la Serie A no pudieron seguir haciendo historia en la Champions y el Milan avanzó por ser un equipo más sólido en defensa y que supo cómo aprovechar al máximo sus situaciones en una serie pareja y emotiva.

El Rossonero, que se impuso por 1 a 0 en la ida en el San Siro gracias a un tanto de Ismael Bennacer, esperan en semifinales al ganador de la serie que protagonizarán Benfica e Inter en Portugal (los italianos triunfaron por 2 a 0 en el primer compromiso como locales).

