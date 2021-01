Ministro Luis Basterra: “Es necesario alcanzar precios que permitan al ciudadano el acceso a los alimentos”

Compartir

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó hoy que es necesario “alcanzar precios que le permitan al ciudadano no tener restricciones en el acceso a los alimentos”.

Basterra expresó que “la Argentina tiene una situación compleja porque a los muy buenos precios internacionales, que son realmente una muy buena noticia para la Argentina, se le contrarresta la situación de que esos precios internacionales impactan sobre el valor de las materias primas que constituyen parte esencial de las cadenas alimenticias de nuestro país”.Además, en diálogo con radio Mitre, sostuvo que hay que “compatibilizar dos cuestiones: una, es sostener el comercio externo y la generación de divisas pero, por otro lado, garantizar el acceso a los alimentos por parte de la población”.

En este sentido, el ministro dijo que hay que “encontrar mecanismos que, sin perder rentabilidad, posibiliten el famoso desacople de los precios internacionales respecto de lo que son insumos dentro de las cadenas de producción de alimentos”.

“Nos parece una decisión más que importante la de ponernos de acuerdo en nuestro país para poder alcanzar precios que le permitan al ciudadano no tener restricciones en el acceso a los alimentos”, sostuvo Basterra. Asimismo, dijo que “no se ha alcanzado todavía una decisión para el desacople y estamos trabajándola para ver de qué forma el sector aporta ideas, de manera tal de no impedir la correcta relación entre oferta y demanda y la generación de precios, pero también de qué manera logramos que el pollo, la leche, los huevos, lleguen con precios más accesibles para la población”.

“Si dejamos que las cosas sucedan solas no ocurre lo que uno quiere. La necesidad de un gran compromiso de los argentinos, de los empresarios, de los trabajadores para que encontremos sistemas para que los alimentos básicos sean de accesibilidad para toda la población”, concluyó el funcionario.

