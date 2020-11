Compartir

Linkedin Print

Cuando llamamos al número de Minoridad para denunciar una situación, ellos nos derivan al 911. Yo quiero saber para qué están si delegan todo a la Policía que no da abasto. Marcan su “presencia” pero no dan curso a la responsabilidad y profesionalismo que deberían tener. Si no desean trabajar, que abandonen sus puestos tan vitales para dar el lugar a jóvenes recién recibidos que tienen dinamismo. Debería existir un gabinete de contralor de los de Minoridad.

Compartir

Linkedin Print