Moroni aseguró trabajan para lograr que los salarios le ganen a la inflación

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que uno de los objetivos del Gobierno es que “los salarios crezcan más que la inflación”, y aseguró que se utilizarán “todas las herramientas” para lograrlo.

“El objetivo del Gobierno es que los salarios crezcan más que la inflación. Vamos a usar todas las herramientas para cumplirlo”, remarcó Moroni a radio El Destape.

Agregó que los trabajadores formales el año pasado perdieron un punto del poder adquisitivo, frente a “una caída de 10 puntos del PBI”, por lo cual “tuvimos una política de sostenimiento de los ingresos”.

Respecto de los acuerdos paritarios que ya cerraron algunos gremios señaló que fueron “en torno al 33%, 35%, 36%”, y afirmó que “en las primeros tramos de aplicación le ganan a la inflación”.

También subrayó que todos los convenios prevén cláusulas de revisión para el segundo semestre del año, y consideró que los sindicatos “han actuado muy racionalmente”.

Consultado por la paritaria de los trabajadores estatales, indicó que se está “firmando esta semana, también con el objetivo de que (los sueldos) crezcan por encima de la inflación” .

Por otra parte, remarcó que 1,4 millón de personas recibirán la asistencia del Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) modificado, que incorpora a trabajadores de comercios, monotributistas sin empleados y a los empleadores de menos de cinco trabajadores.

“Todos los meses vamos adecuando el Repro a la realidad”, afirmó Moroni, y por ello señaló la ampliación de los beneficiarios que pasarán de 800.000 a 1,4 millón de trabajadores. Destacó la importancia de incorporar a los comercios “incluso algunos que podrían considerarse esenciales, como los kioscos, pero que al no haber circulación bajó su facturación”, y las estaciones de servicio que el año pasado no estaban incluidas.

Los beneficiarios deben inscribirse en AFIP y demostrar que “en las tres semanas de mayo, porque la última semana se considera con cero facturación, tuvieron menos ingresos que en las cuatro semanas -del mismo mes- de un año común” sin pandemia, explicó el ministro.

El domingo se difundió un informe de la UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI) que destacó a la Argentina en el grupo de países (6%) que adoptaron leyes, regulaciones o políticas para paliar el impacto de la pandemia en el ámbito laboral.

El informe remarcó que Argentina reconociera a la Covid-19 como enfermedad profesional para los trabajadores, en el decreto 367 del año pasado. Al respecto, Moroni señaló que los sectores que recuperaron puestos de trabajo “fueron los de empleos de calidad”.

“En el empleo dependiente, lo que más se recuperó es la industria manufacturera, la construcción y algunos servicios puntuales de salud”, dijo el ministro.

Aunque aclaró que persisten “problemas en algunos servicios que son demandantes de trabajadores que mientras dura la pandemia no pueden circular”.

“Ahí tenemos un problema. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, asistir todo lo que podamos”, enfatizó el funcionario.

En ese sentido mencionó los planes especiales elaborados en conjunto con los ministerios de Deporte y Turismo y de Cultura, para contener a los trabajadores de esas actividades.

