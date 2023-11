MotoGP: Fabio Di Giannantonio, la emoción; Pecco Bagnaia, la alegría; y Jorge Martín, la tristeza

Cambia todo cambia. El sábado, tras el sprint, ni el más acérrimo hincha de Pecco Bagnaia habría apostado un céntimo a que el campeón se iría con el cetro de 2023 casi definido. Nadie habría puesto una fichita a la chance de que Jorge Martín, el contendiente del campeón, se iría de Losail con la cabeza baja después de su enorme victoria en la carrera corta. Y ni el más cercano de Fabio Di Giannantonio habría arriesgado una moneda a que el del equipo Gresini ganaría una carrera este año en MotoGP. Pues bien, todo sucedió y habrá que ir por partes.

Pecco Bagnaia. Sin dudas, el más feliz. Se fue de Qatar con el segundo título casi en el bolso, después de la cara de pocos amigos que tenía el sábado luego del sprint, en el que la brecha de 14 puntos con la que había llegado se había achicado a siete. Y el pronóstico era más que reservado para la carrera principal del domingo. Porque el ritmo de Martinator asustaba hasta al más pintado. Pero el campeón siempre mostró ser un excelente corredor de carreras largas. No fue extraño en el ejercicio 2023, que se vive por Star+, ver al español chocho de la vida los sábados, pero el italiano siempre se recuperó los domingos. Y en Losail vaya si lo hizo. Si hasta estuvo a punto de ganar, y también de perder todo. Su extraordinaria largada fue clave para saltar desde la segunda fila a la punta en la primera curva y dominó casi hasta el final. Pero no pude despegarse de Di Giannantonio, quien lo superó a cuatro giros del final. Para Pecco, el segundo lugar era un negoción, pero fue por el éxito y casi se manca. Porque se quedó prendido en la succión de la Ducati del Gresini y casi se lleva puesto a Diga. Bagnaia se salvó, fue segundo y estiró la luz a 21 puntos, con los 37 que quedan en juego para el GP de la Comunidad Valenciana. “Estoy feliz por la brecha que logré y voy a ir más tranquilo a Valencia”, dijo el casi bicampeón. De hecho, podría liquidar el pleito en el sprint si estira la ventaja en cuatro puntos más. Pero los sábados no son su fuerte.

Jorge Martín. El meneo constante de su cabeza, los insultos dentro del casco, las posiciones que perdía… Esas fueron las imágenes del español durante toda la carrera de Losail. Un neumático defectuoso habría sido la causa de que su sonrisa indeleble del sábado se convirtiera en fastidio en apenas 24 horas. El español se bajó de su moto, se internó en su box y rápidamente se bajó la persiana para cerrar todo a la intimidad. Esa persiana parece ser la que se bajó en su lucha por el título. El drama de Martinator arrancó en el pique, cuando se quedó patinando, tanto, que hasta casi se cae. Nada pudo hacer. Increíblemente, en apenas un día, su moto que fue imbatible en el sprint se convirtió en una máquina indócil y vulnerable para cualquiera que estuviera cerca. Apenas fue décimo (podría haber sido peor) y esos siete puntos a los que había quedado del sueño el sábado, se fueron a 21. Martín tendrá una cuesta muy empinada para la última cita. “Las carreras hay que correrlas”, decía Juan Manuel Fangio. Pero con 37 unidades en juego, parece una empresa difícil.

Fabio Di Giannantonio. El romano cruzó la meta, recibió la bandera de cuadros y rompió en llanto. Esa emoción no fue casual, ni mucho menos. A los 25 años, el futuro del piloto del equipo Gresini está en el aire. A punto de terminar su segunda temporada en MotoGP ya tiene algo seguro: no seguirá en la escuadra en la que está (su lugar lo ocupará un tal Marc Márquez). No bien se enteró que no tenía sillín en 2024, Diga comenzó a tener sus mejores actuaciones en la categoría reina. En el GP de Australia logró su primer podio (tercero) y llegó a Qatar con cinco carreras en fila entre los diez primeros en la carrera principal (su mejor racha). En 2022, su mejor resultado había sido el octavo lugar de Alemania. Y en las categorías inferiores, solo tenía dos éxitos en Moto3 (República Checa y Tailandia, ambas en 2018) y una en Moto2 (España 2021). ¡Cómo no emocionarse al ganar por primera vez en MotoGP! Por un momento parecía que no quería atacar a Bagnaia, cuestiones de Ducati, claro. Pero lo hizo y ganó. “Qué decir, fue un fin de semana increíble, una carrera increíble. Estoy sin palabras, es una especie de redención para mí y los que creyeron en mí. Estamos en MotoGP y gané, lo hicimos”, dijo el italiano. Después de que su nombre se vinculara con Honda (finalmente todo indica que irá Luca Marini), Di Giannantonio podría ocupar un lugar en Ducati de algún modo. Y tras su genial conquista qatarí es probable que se haya ganado la posibilidad.

Final de una carrera que tuvo tres protagonistas fundamentales. En Valencia se terminará una temporada que venía muy apretada entre dos contendientes, pero que tras Losail parece haberse teñido definitivamente de rojo.