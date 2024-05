MotoGP: Pecco Bagnaia pudo sacarse la espina de Cataluña

El italiano nunca había subido al podio en Barcelona, pero llegó el día de la redención al vencer en la sexta fecha. Jorge Martín y Marc Márquez completaron el podio.

Los antecedentes de Pecco Bagnaia en Cataluña no eran los mejores. El sexto lugar obtenido en 2020 había sido su mejor resultado en Barcelona, contando las tres categorías del Mundial. En las últimas dos visitas había abandonado. No había caso, algo había ahí que lo tenía a maltraer. Sin embargo, llegó el momento de sacarse toda la mufa y lo hizo a lo grande, al vencer en la sexta fecha del ejercicio 2024 de MotoGP.

Y el éxito tuvo un gusto especial para el turinés. Porque el sábado, lideraba el sprint y su triunfo estaba casi sellado. Pero en la última vuelta ¡se fue al piso! Masticando bronca, el bicampeón de la máxima categoría terminó el día después de acabar en la grava de la quinta curva. La revancha fue total, porque el éxito en la carrera larga llegó con una superación genial sobre Jorge Martín… En la quinta curva.

“Honestamente estaba muy enojado con lo que me pasó ayer, porque traté todo y no pude ganar el sprint”, contó Pecco tras su victoria, que construyó justamente desde esa bronca del día anterior, porque Ducati trabajó en su moto para mejorar el ritmo.

Bagnaia necesitaba el triunfo para achicar la brecha con Martín en la pelea por el campeonato y frenar las ínfulas de Marc Márquez. El piloto de Gresini lo había desplazado del segundo lugar de la tabla tras el sprint del sábado. Tras el éxito, el italiano es otra vez escolta, a 39 puntos de corredor del equipo Pramac, quien se fue conforme con el segundo puesto. “Pecco venía más rápido que yo, traté de ponerle presión, pero no pude. No dejé nada”, dijo Martín, quien había llegado a la punta de la carrera al superar a Bagnaia, pero su ritmo se cayó un poco y el turinés logró recuperar la cima.

Márquez completó el podio, dando una muestra más del gran nivel que tiene con la Ducati 2023. El hexacampeón de MotoGP lleva dos citas en fila remontando (Francia y Cataluña), desde el puesto 13 de partida. Para luchar firmemente por el triunfo, deberá clasificarse mejor. Pero en carrera sigue dando muestras de su enorme talento. Por ahora, ya está tercero en el campeonato al que le falta mucho recorrido.