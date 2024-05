Torneo Regional NEA de Rugby: Aranduroga fue más y venció por 38 a 18 al Zorro en Formosa

Se puso en marcha la sexta fecha, primera de la segunda rueda correspondiente al Torneo Regional NEA de Rugby, que arrojó sendos éxitos de los equipos correntinos, ambos en calidad de visitantes.

Por la Zona A, San Patricio se puso de pie y cantó victoria en su presentación en Asunción del Paraguay al derrotar 34 a 24 a San José, con una buena demostración y varios tries de interesante factura. Fue un match atractivo, en el cual los dos equipos jugaron de manera ofensiva y se vio en el juego y en el espectáculo que conformó a los presentes. El «santo» se mantiene segundo en esta Zona.

Por este mismo Grupo, el sólido y único líder, Curne, se quedó con el clásico chaqueño al doblegar a Regatas, con un categórico 48 a 21, ratificando que hoy por hoy es uno de los que marca el rumbo en la competencia.

En el clásico chaqueño, Curne mostró su poderío y le volvió a ganar, ahora como visitante a Regatas Resistencia con un contundente 48 a 21.

Ya en el terreno de la Zona B, Aranduroga necesitaba levantar cabeza y lo hizo en gran forma, superado en la capital formoseña a Aguará, 38 a 18, en una de sus mejores actuaciones de la temporada, en una cancha siempre difícil. Además, obtuvo su segundo triunfo en el certamen.

Jugada parcialmente la

fecha, así están las posiciones:

Zona A: Curne 20 puntos, San Patricio 14, Sixty 12, Curda 10 y Regatas Resistencia 2.

Zona B: Taraguy 18 puntos, Aranduroga 12, Aguará 10, San José 5 y Capri 4.

Cabe recordar que la segunda etapa se juega todos contra todos, pero cada equipo suma para su grupo del principio, buscando la mejor ubicación para llegar a ser semifinalista directo (los dos primeros de cada grupo) o jugar los cuartos de final para llegar a dicha instancia (cruce entre los segundos y terceros de cada grupo).

Pampas cerró la fase

regular del Súper Rugby

Américas con goleada a Cobras

Por la última fecha de la fase regular del Súper Rugby Américas, Pampas venció a Cobras Brasil Rugby por 70-38 en la cancha del CASI y ya piensa en las semifinales del torneo que se vienen. El encuentro arrancó con un buena combinación de lo backs de Pampas, que pisaron fuerte en el ingoal rival hasta que el hooker Ramiro Gurovich apareció por el centro de la cancha para apoyar un try a pura potencia.

Luego, cuando Manuel Nogués estaba intentando una salida para Pampas, Joåo Amaral tapó el kick y le quedó la pelota servida para anotar el primer try de Cobras en el partido.

Luego Cobras hizo una gran jugada de contragolpe que armaron entre Lucas Ferrer Spago, Joao Amaral y Lorenzo Massari que terminó de definir Widson Menezes por la derecha con un gran try colectivo.

La primera mitad continuó a puro vértigo y Pampas se escapó con los tries de Benjamín Elizalde y Simón Benítez Cruz hasta que Matheus Claudio anotó una conquista para Cobras que le puso algo de paños fríos al encuentro, aunque esa sensación duró poco porque a falta de un minuto para la finalización del primer tiempo Justo Piccardo, cuando no, marcó un try con el que Pampas se fue 28-19 arriba a descanso ante Cobras.

El complemento arrancó a puro vértigo con los tries de Bernabé López Fleming para Pampas y Endy Pinheiro y Franco Carrera para Cobras. A partir de este momento comenzó a ser un monólogo de Pampas, que sumó nuevas conquistas por intermedio de Benítez Cruz, Joaquín Moro y Bautista Bernasconi.

La gran actuación de Pampas se sello con un nuevo try de Simón Benítez Cruz, que firmó un espectacular hattrick en el encuentro, y una conquista de Eliseo Chiavassa, mientras que Cobras descontó mediante un nuevo try de Matheus Claudio. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón finalizó primero en la fase regular de este torneo y le tocará definir de local el partido que le toque afrontar en la instancia de semifinales.