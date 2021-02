Mourinho mostró su lado más ácido al ser consultado por Gareth Bale: el desplante a una reportera y su enojo en la rueda de prensa

Compartir

Si bien llegó a tocar la cima de la Premier League en el arranque de la temporada, el Tottenham de Mourinho fue derrumbándose poco a poco y ahora lleva tres derrotas consecutivas en la liga inglesa. En su última caída, ante Chelsea en la Fecha 22, el DT portugués volvió a prescindir de Gareth Bale. Y luego expuso su bronca al ser consultado por él.

Los Blues de Thomas Tuchel derrotaron este jueves por 0-1 a los Spurs, que en los últimos partidos sintieron mucho la baja de Harry Kane y otra figuras de la ofensiva. Pese a eso, el técnico luso sigue sin dar muchos minutos al extremo galés que regresó a préstamo desde el Real Madrid. Y cuando le preguntaron por su falta de rodaje, reaccionó mal.

Primero con la reportera Alison Bender de TalkSPORT, quien le preguntó por qué no había mandado a Bale a la cancha y recibió una insólita respuesta: “Buena pregunta, pero no creo que te merezcas una respuesta”.

Después de eso, Mourinho participó de una rueda de prensa elenco y profundizó sobre el déficit anotador del elenco londinense, que ha marcado solamente un gol en sus últimas tres presentaciones.

“Bueno, (Sergio) Reguilón significa algo para nuestro fútbol de ataque. Harry Kane significa algo. Gio Lo Celso vuelve a significar algo para nuestra ofensiva. Un buen Dele Alli, que aún no tenemos pero esperamos poder tener en el futuro, significa algo. Y esto también quiere decir que no tenemos muchas opciones para rotar jugadores y terminamos jugando con gente con algunos signos de fatiga por la acumulación de partidos porque no tenemos tantos jugadores para descansar”, analizó el estratega luso.

En esa respuesta, Mourinho no nombró a Gareth Bale, quien solamente ha jugado 230 minutos con el Tottenham en el certamen liguero y volvió a quedar relegado por el DT portugués cuando el equipo necesitaba remontar ante Chelsea. Ingresaron Erik Lamela y Lucas Moura, mientras que el extremo galés quedó en el banco con el resto de los suplentes.

Al ser consultado sobre por qué no mencionó a Bale entre sus opciones de ataque, Mou hizo un silencio incómodo y después lanzó una áspera réplica: “Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Gareth está haciendo su mejor esfuerzo”.

La baja de Kane es un peso terrible para un Tottenham que venía de perder con el Brighton y frente a Liverpool sin tener a su goleador de referencia. Los Spurs, que en su momento estuvieron en lo más alto de la tabla de posiciones, ahora están octavos con 33 puntos, a 14 unidades del líder, el Manchester City.

