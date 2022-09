Movimientos Sociales culminaron tres jornadas de reclamo con una manifestación frente a Casa de Gobierno

Compartir

Luego de tres jornadas de reclamos a nivel nacional por la creación de fuentes de trabajo genuinas y medidas económicas contra la crisis, algunos movimientos sociales protestaron frente a la Casa de Gobierno sumando pedidos locales pese al mal tiempo. “Los formoseños no tenemos laburo”, manifestó Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

“Ya llevamos el tercer día de esta jornada de lucha nacional, recordemos que empezamos a antes de ayer en todo el país, en Buenos Aires se está llevando a cabo un acampe, nosotros arrancamos acá con un corte de ruta, ayer hemos hecho una conferencia de prensa para seguir levantando nuestro reclamos y hoy con esta movilización, que pese a la lluvia y el mal tiempo, pese a los grandes inconvenientes que tienen nuestros compañeros de salir de los barrios, nos hemos juntado a venir hasta Casa de Gobierno una vez más a traer los reclamos que venimos haciendo ya durante hace 3 meses”, declaró Servín.

La decisión de las tres jornadas de protestas en todo por parte de los movimientos sociales, se da por cumplirse un año de la presentación de un proyecto para la creación de un millón de puestos de trabajo por parte de la Unidad Piquetera, del cual no tuvieron respuesta, y por la implementación del programa “Empalme”, en el que beneficiarios de planes sociales ingresarían a trabajar en diferentes empresas.

“Esto forma parte del reclamo nacional en el que venimos pidiendo trabajo genuino. Nosotros hace un año hemos presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social el proyecto para la creación de un millón de puestos de trabajo y no hemos tenido ningún tipo de respuesta; también estamos denunciando al programa ´Empalme´, que el gobierno anunció con bombos y platillos, pero no paso nada. El reclamo del trabajo genuino sigue siendo prioritario”, explicó el dirigente social.

Pero los reclamos realizados no se centraron únicamente en los puntos nacionales que motivaron las tres jornadas, en la movilización del día de ayer también sumaron pedidos al gobierno provincial por la asistencia alimentaria de comedores y merenderos. “En otras provincias existen programas asistenciales, algo que el gobierno acá no lo da”, denunciaron.

Por otro lado, otros de los aspectos mencionados en la manifestación llevada a cabo frente a la Casa de Gobierno fue el de los datos de pobreza e indigencia difundidos por el INDEC en el que se informó que los niveles de pobreza descendieron al 36,5% durante el primer semestre del 2022.

“Preguntaba a los vecinos que vienen de diferentes barrios si alguno de ellos fue encuestado justamente en estas encuestas que miden la pobreza y de 400 familias ninguna dijo que sí, entonces sería interesante ver en donde miden porque estos números acá son difíciles de creer. Es difícil de creer que solamente haya 60 mil pobres, la realidad es otra pero el gobierno nos tiene también acostumbrados a ciertos relatos. La realidad es que los formoseños no tenemos laburo, tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de alimentación; son cada vez más las familias que se acercan a buscar un plato de comida a los comedores, por lo tanto, estos números no creemos que reflejen la realidad que viven los formoseños”, completo Servín.

