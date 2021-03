Mujer clorindense denunció irregularidades con la muerte de su bebé recién nacido

Compartir

Linkedin Print

Johana Martínez, una clorindense, habló con el Grupo de Medios TVO y denunció que tras dar a luz el martes pasado su bebé fue traslado solo hasta esta capital donde termina falleciendo. Indicó que tiene muchas dudas en torno a lo sucedido y que no descansará hasta saber qué fue lo que le pasó a su hijo.

Vale decir que la muerte del niño generó gran conmoción y durante el fin de semana organizaciones sociales se manifestaron en la “segunda ciudad” para exigir explicaciones.

“Ian tenía horas de nacido, nació el martes y el miércoles a las 8:30 horas lo llevaron a la Madre y el Niño”, comenzó diciendo la mujer y agregó que “él nació con un problema de salud -tenía dificultad respiratoria- por eso lo tuvieron que trasladar solo a Formosa”.

“No entiendo por qué no atendieron a mi hijo acá en Clorinda, si supuestamente el hospital está totalmente equipado. Solo me dijeron ‘su hijo se va a Formosa porque tiene dificultades respiratorias’. Pedí que por favor me manden con él, pero no me dejaron, al papá tampoco. A mí me dijeron que, si venía me dejaban en cuarentena y que no vería a mi hijo”, relató.

Seguidamente indicó que el pequeño falleció el miércoles a las 19:30 horas. “A mí me hicieron hisopado el miércoles a la mañana porque yo en todo momento quería estar con mi bebé, pero no me permitieron hasta en tanto estén los resultados, entonces recién iba a poder ir el jueves a la mañana”, agregó.

Al ser consultada por el reclamo social que se generó en torno a la cuestión respondió: “nosotros tenemos dudas porque en el acta de defunción le pusieron que él tenía problemas respiratorios. No entiendo nada, porque si mi hijo tenía algún síndrome eso me iba a salir en los estudios que me hice, y seguramente yo iba a tener otros controles”.

“Ahora hicimos la denuncia, todo está en manos del Juzgado, queremos que se investigue lo que pasó y se tomen cartas en el asunto”, aseveró.

Recordó que “ese miércoles antes de que se lo lleven yo le di el pecho, él comió re bien, algo le hicieron a mi hijo, eso nomas tengo en mi corazón”.

De la misma forma, Martínez indicó que a la gran perdida se le suma el hecho de no haber estado con su bebé. “No entiendo por qué no me llevaron, a otras mamás les permitieron acompañar a sus hijos y justo a mí me tocó vivir esto. Esperaba a mi hijo con muchas ansias y me lo dieron en un cajón”, dijo.

“En los próximos días vamos a llevar adelante una nueva marcha, porque nadie me sabe explicar qué pasó con mi hijo, quiero una explicación y que se haga justicia”, finalizó diciendo la mujer.

Compartir

Linkedin Print