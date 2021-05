Mujer denuncia discriminación y falta de atención médica en CAS

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Celeste –esposa de un hombre aislado en un Centro de Atención Sanitaria (CAS)- denunció entre lágrimas falta de atención médica y discriminación.

“Hay mucha discriminación, cuando le dio positivo todos se alejaron como si fuera que tenía lepra”, comenzó diciendo.

Seguidamente contó que “él es asmático, anoche tenía inflamada la garganta y le dolía el pecho, le pidió a la enfermera que le dé algo para calmar los dolores y ella le contestó que ella no le puede revisar, que vuelva a su pieza y se tome un jugo que con eso le va pasar”.

Agregó la mujer que se siente “impotente” porque “él me cuenta que le tratan así. Él llevo su termómetro para tomarse la temperatura, cuando le da 38º a los enfermeros le da 36 y le dicen que si no tiene 39 o 40 no pueden llamar a un doctor”.

“Con nuestra hija que tiene 8 años le hacemos videollamada y notamos que no puede decir ni dos palabras porque se queda sin aire, no sé qué puede pasar mañana tengo miedo que ya no esté”, aseguró.

