Mujer fue detenida por lesionar con un cuchillo a su ex pareja

Efectivos de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a una mujer de 26 años que lesionó con un puñal a su ex pareja de 44 años, quien terminó con lesiones graves.

Todo ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo último, cuando la mujer se presentó en la Subcomisaría Namqom, en estado de ebriedad y con un puñal en la mano con manchas de sangre, refiriendo que su ex pareja intentó agredirla.

Minutos después, también se presentó en la unidad operativa su ex pareja, un hombre de 44 años que también se encontraba ebrio y tenía con heridas sangrantes en diferentes partes del cuerpo.

El lesionado comentó que su ex pareja se presentó en su casa, lo amenazó de muerte, luego le asestó varias puñaladas en el cuerpo provocándole lesiones y se retiró.

El lesionado fue trasladado al Centro de Salud del barrio Namqom, desde donde fue derivado al Hospital Distrital Nº 8 del barrio Eva Perón, donde recibió asistencia médica ya que presentaba lesiones graves; luego fue dado de alta.

En la escena del hecho se realizaron las diligencias procesales del caso con la colaboración del personal de la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron el lugar a través de fotografías.

Se secuestró el cuchillo utilizado para la consumación del hecho, en tanto la mujer fue notificada de su situación procesal y alojada en una de celda de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2, en el marco de una causa judicial con intervención del juez de turno.