Mundial 2034: Australia se bajó y Arabia Saudita tiene casi asegurada la organización

Arabia Saudita quedó como máxima candidata a ser sede del Mundial 2034 debido a que Australia decidió no postularse. Cabe remarcar que desde FIFA habían invitado a Asia y Oceanía a presentar proyectos antes del 31 de octubre.

A principios de mes, cuando el organismo rector del fútbol mundial invitó a las federaciones a postularse, Arabia Saudita confirmó que participaría del proyecto. Cabe remarcar que el país saudí tenía intenciones, en primer lugar, de ser sede del Mundial 2030, aunque luego no prosperó.

Por su parte, si bien en Australia analizaron la posibilidad de candidatearse, este martes, fecha límite para presentar las candidaturas, anunciaron que no participarán y que se centrarán en postularse para la Copa Asiática Femenina de 2026 y la Copa Mundial de Clubes de 2029.

«Tras haber tenido en cuenta todos los factores, hemos llegado a la conclusión de no hacerlo para la competición de 2034», señaló la Federación Football Australia (FA).

Luego, agregaron: «Creemos que estamos en una posición privilegiada para albergar la competición internacional femenina más antigua del mundo, la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, y recibir después a los mejores equipos del fútbol mundial en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029».

De esta manera, Arabia Saudita es la única Federación que se postula para albergar la cita mundialista de 2034.

Pero en el momento en que la Confederación Asiática de Fútbol decidió respaldar la candidatura saudí para 2034, sus esperanzas se desvanecieron: «Tras haber tenido en cuenta todos los factores, hemos llegado a la conclusión de no hacerlo para la competición de 2034», dijo la Federación Australiana en un comunicado. «En cambio, creemos que estamos en una posición sólida para albergar la competición internacional femenina más antigua del mundo, la Copa Asiática Femenina AFC 2026, y luego dar la bienvenida a los mejores equipos del fútbol mundial para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029. Lograr esto -tras la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 y con los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032- representaría una década verdaderamente dorada para el fútbol australiano».

Arabia Saudi anunció su interés en albergar el torneo de 2034 pocas horas después de que la FIFA describiera el proceso. Dado que la fase final de 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y que España, Portugal y Marruecos probablemente serán sede de la fase final de 2030, sólo se considerarán las candidaturas de la Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación de Fútbol de Oceanía para la fase final de 2034.

El 4 de octubre, Arabia Saudi anunció su intención de presentar su candidatura para la prestigiosa Copa Mundial de la FIFA 2034. El Ministro de Deportes del país, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, dijo en un comunicado: «Organizar una Copa Mundial de la FIFA en 2034 nos ayudaría a lograr nuestro sueño de convertirnos en una nación líder en el deporte mundial y marcaría un hito significativo en la transformación del país. Como hogar emergente y acogedor para todos los deportes, creemos que albergar una Copa Mundial de la FIFA es el siguiente paso natural en nuestro viaje futbolístico».

El secretario general de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, Ibrahim Alkassim, añadió: «Ganar la candidatura es nuestro partido más importante, y pondremos todos nuestros esfuerzos para intentar ganarla y organizar con éxito la Copa del Mundo en Arabia Saudi. Todos ellos (otras naciones) creen en nuestra candidatura, todos fueron testigos del crecimiento del juego que ocurrió en Arabia Saudi, todos creen en nosotros y en cómo podemos servir como una fuerza para el bien en el fútbol. La visión de la FIFA es hacer que el fútbol sea global y, como miembro de la FIFA, nosotros, en la Asociación de Fútbol de Arabia Saudi, tenemos que contribuir a esa visión. Queremos contribuir al crecimiento del juego en todo el mundo. No es sólo para Arabia Saudí, es para todo el mundo. Estamos hablando de dentro de 11 años. Es un largo viaje… Si nos remontamos a 2016, cuando el país lanzó la Visión 2030, siete años después se pueden ver los enormes avances que se produjeron aquí en Arabia Saudíi. Entonces, imaginen lo que podría pasar en los próximos 11 años».