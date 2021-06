Municipios que mejoraron situación epidemiológica por coronavirus, retoman clases presenciales

Compartir

Linkedin Print

Más de 500 municipios que mejoraron en los últimos días la situación epidemiológica por un descenso en los contagios de coronavirus pudieron reanudar el dictado de clases presenciales, con los protocolos de cuidados vigentes, como el uso de barbijo, la distancia social, la conformación de burbujas y la ventilación de los ambientes.

Mientras los gobiernos provinciales monitorean a diario la evolución de los casos de Covid-19 y mantienen diálogo con las autoridades nacionales para coordinar acciones, la baja en el porcentaje de contagios y el aumento de la vacunación permitieron a varios distritos regresar a las aulas.

En ese marco, el gobierno bonaerense anunció hoy que otros diez distritos comenzarán a implementar desde la semana próxima el sistema de clases presenciales por haber reducido la cantidad de contagios de coronavirus cada cien mil habitantes.

La medida abarca a los municipios de Bahía Blanca, General Alvear, General Guido, General Pueyrredón, Monte, Ramallo, San Antonio de Areco, San Pedro y Tandil que desde esta semana pasan a Fase 3, según el esquema dispuesto por la provincia para habilitar actividades en el marco de la pandemia.

Con esta actualización, sólo tres distritos permanecen en Fase 4, la que permite la mayor cantidad de actividades, que son Olavarría, Tordillo y Juárez; otros 73 se encuentran en Fase 3, lo que posibilita las clases presenciales, mientras que los 59 restantes continúan en Fase 2.

En ese marco, en Bahía Blanca, el rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS) anunció que prorrogó hasta la semana próxima la suspensión de las clases presenciales.

En Córdoba, más de 370 localidades de la provincia retomaron hoy la presencialidad de las clases a pesar del rechazo de gremios docentes que solicitaron al Ministerio de Educación “replantear” la decisión por la “crítica situación sanitaria” por la pandemia del coronavirus. El secretario de Coordinación Gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Oscar Ruibal, dijo a Télam que “varios intendentes pidieron que en sus localidades se mantenga la virtualidad por el riesgo epidemiológico que implica la presencialidad de las clases”, y que desde la cartera educativa accedieron a la solicitud.

El Gobierno provincial había suspendido las clases presenciales, entre el 7 y 18 de junio, por el elevado aumento de casos de coronavirus y ocupación de camas críticas por encima del 80% pero el jueves dispuso el regreso a las clases presenciales en las localidades con menos de 30 mil habitantes.

El sindicalista Ruibal consideró que “la presencialidad aún no es segura” e insistió con que se debe “revisar” la decisión y “no se obligue a los docentes a concurrir a las aulas” para el dictado presencial de las clases.

Además, advirtió que “muchos docentes aún no fueron vacunados”.

La suspensión en las clases presenciales en una veintena de localidades de más de 30 mil habitantes, se extenderá hasta el 2 de julio.

La Pampa reinició ayer en forma focalizada, en unas 70 localidades, las clases presenciales pero quedaron exceptuadas las ciudades más importantes como Santa Rosa y General Pico, entre otras, a raíz de la situación epidemiológica.

La decisión de poner en marcha nuevamente las clases presenciales surgió de un acuerdo entre el Gobierno de La Pampa y los gremios docentes que, entre otros reclamos, como la vacunación, incluyeron que el dictado de clases sea focalizado.

En Chubut el dictado de clases volvió a ser presencial desde hoy en los establecimientos públicos y privados educativos de la provincia pero “respetando el distanciamiento físico y las medidas sanitarias de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias”, remarcó el Ministerio de Educación local. Hasta ayer Chubut aplicaba un “sistema progresivo” de retorno a las aulas en medio de la segunda ola de coronavirus y para ello el último paso se dio la semana pasada cuando se habilitó la presencia de alumnos en 9 de los 15 departamentos de este distrito. “Fuimos dando otro paso en el regreso progresivo a la presencialidad plena”, explicó a Télam la ministra de Educación, Florencia Perata, quien resaltó que “sigue como está el calendario y no están previsto cambios en el receso de invierno que comenzará a partir del 12 de julio” hasta el 23 de ese mes.

Neuquén también retomó hoy la presencialidad en las aulas y la ministra de Educación, Cristina Storioni, confirmó que arrancaba en los 16 departamentos de la provincia, mientras el gremio docente ATEN continúa con una medida de acción sindical que reclama seguir en la virtualidad.

“La presencialidad es la prioridad, lo hemos planteado a principio de año”, expresó Storioni y agregó que “en esta alternancia lo importante es mantener el vínculo pedagógico entre chicos y chicas, que son la centralidad del sistema”. La ministra señaló que “en los 16 departamentos de la provincia de Neuquén, esta semana habrá presencialidad en diferentes etapas del trayecto”. Las 118 localidades que retomaron las clases presenciales la semana pasada, sumaron a partir de hoy los grados de primaria de segundo y tercer ciclo, y también comenzaron los últimos años de la secundaria.

El gremio ATEN sostuvo que “el dato que hay que mirar siempre es la ocupación de las camas y, lamentablemente, estamos todavía con el 100%, eso es un dato duro y no es materia opinable” por lo que indicó que “la presencialidad anunciada implica poner en circulación y casi simultáneamente, más de 200 mil personas entre docentes, auxiliares, estudiantes y familias, que durante estas semanas de restricciones han estado mayoritariamente en sus domicilios o con las salidas estrictamente necesarias”.

Compartir

Linkedin Print