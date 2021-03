Muy buen aporte de Benítez Gavilán en Central Entrerriano en el José M. Bértora

Compartir

Como local, el Rojinegro superó claramente a Luis Luciano y se quedó con el partido por un claro 90-60 en el Jose Maria Bertora. Manu Gomez fue la gran figura del encuentro con 23 unidades.

Central arrancó el juego teniendo una gran superioridad, y rápidamente se despegó en el tablero con un 10-0 que le marcó la cancha a un Luis Luciano que venia con buenas expectativas. Desde la ofensiva bien manejada por Manu Gomez, y donde Zenclussen y Benitez Gavilan pudieron hacer diferencia, los locales se fueron acomodando. Por su parte, la visita fallaba mucho en ofensiva y no se encontraba tan firme en defensa. Los “Celestes” no encontraron la claridad necesaria y recién con un doble de Legaria pudieron inaugurar el marcador. Central por su parte no dejaba dudas en el arranque del partido y con buenas apariciones de Peruchena con buenos tiros a distancia hicieron que el local pueda despegarse en los primero diez minutos de juego y quedarse con el primer cuarto por un claro 26 a 11.

El segundo parcial lo vio a Central siguiendo con su trabajo y marcando diferencias con Benitez Gabilan en el poste bajo y Peruchena haciendo una buena labor desde el perímetro. Luciano no encontraba la forma de lastimar a su rival y en su desconcierto no podía imponer el ritmo de juego. De esa manera se fueron al descanso largo con una ventaja de 17 para los dirigidos por Mariano Panizza con un 41-24 muy claro.

El tercer periodo tuvo la gran actuación de Manu Gomez, que en ese lapso marcó diferenciax de todo tipo, con cuatro triples, un par de penetraciones de buen calibre, y el Rojinegro empezaba a encaminar la historia a su favor. Por el lado de Luciano solamente hubo unas buenas apariciones de Legaria con una bomba de tres y una penetración pero que no fue suficiente para las pretensiones de la visita. El local se fue en ganancia tras ese cuarto por 70 a 49 y encaminaba su segundo triunfo consecutivo.

El ultimo cuarto estuvo prácticamente de más. Central continuó dominando el marcador y el partido. Buen pasaje nuevamente de Gomez, haciendo jugar a su equipo, Peruchena marcando diferencias y Jovanovich imponiéndoselas en el poste bajo. El partido lo cerró Central con un gran 90 a 60, donde pudo marcar la jerarquía ante un rival que esta haciendo las primeras armas en la categoría.

Lo próximo que viene para el elenco de calle España es nada más ni nada menos que el clásico ante Racing visitando el Giusto. Un lindo duelo que espera toda la ciudad de Gualeguaychú.

Síntesis

Central Entrerriano 90: M. Gómez 23, C. Zenclussen 5, D. Peruchena 15, C. Benítez Gavilán 20, R. Olivetti 6 (FI) M .Lado 2, S. Puebla 6, A. Díaz 2, M. Jovanovich 10. Entrenador: Mariano Panizza

Luis Luciano 60: R. Legaria 7, F. Gaytán 16, M. Revello 17, I. Monti 0, N. Revello 3 (FI) J. Panetto 0, G. Fernández 2, B. Fouce 4, I. Brunz 0, N. Ramírez 0, L. Caraballo 11. Entrenador: Mario Rodríguez

Estadio: José María Bértora.

Parciales: 26-11; 41-24; 70-49

Árbitros: E. Corradini y M. Robles.

