Nació Donatello, el hijo de Noelia Marzol y su marido, Ramiro Arias

Compartir

Linkedin Print

La familia que formó Noelia Marzol (34) con su pareja, Ramiro Arias se agrandó. La bailarina se acaba de convertir en madre de Donatello, su hijo que nació las últimas horas.

“Noelia Marzol fue mamá por primera vez. Esta madrugada 4.58am llegó Doni por parto natural. Ambos se encuentran bien. Ramiro Arias, su marido, estuvo presente en todo momento”, twitteó Ale Benevento, su asistente de prensa contando la grata noticia.

Hace solo dos días la actriz visitó Pampita online y se emocionó por el matrimonio que armó. “Estoy súper sensible con el embarazo. Estoy mega enamorada de Rami, lo amo con todo mi corazón. Es la persona perfecta, cayó en el momento perfecto. Soy muy feliz. Yo no era tan sensible, me hizo la mujer más feliz del mundo”, aseguró, entre lágrimas.

Compartir

Linkedin Print