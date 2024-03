Nación busca reflotar la ley ómnibus pero gobernadores condicionan apoyo

La caída en desgracia de la ley ómnibus en el Congreso lejos estuvo de marcar su final definitivo. Al menos así lo cree el Gobierno, que ahora volverá a la carga con el proyecto en el marco del Pacto de Mayo con el que Javier Milei espera seducir a los gobernadores tras semanas de intenso fuego cruzado.

Si bien en un principio el llamado del mandatario fue celebrado -al menos públicamente- por los jefes provinciales, la realidad es que la falta de precisiones respecto a lo que la administración libertaria planea incluir en los acuerdos genera incertidumbre en las provincias.

Para empezar a aclarar el camino, el oficialismo dará esta semana dos pasos importantes. El primero será la reunión de ministros de Economía provinciales que se celebrará este miércoles a las 14 en el Palacio de Hacienda. Posteriormente, los mandatarios asistirán a la Casa Rosada el viernes para conocer más detalles sobre la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA).

El martes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, visitó ExpoAgro y anticipó que iniciará el diálogo con los mandamases. «Vamos a comenzar a hablar con los gobernadores. Hablaremos con algunos primero, con otros después, dependiendo de cuáles sean las agendas», señaló el funcionario.

Al respecto, Francos se mostró optimista rumbo a mayo y precisó que «hay una predisposición muy marcada de los gobernadores de tratar de avanzar hacia este acuerdo, hacia este Pacto de Mayo que propone el presidente».

También aseguró que los jefes provinciales están dispuestos a «superar esta instancia inicial del mes de febrero donde no tuvimos el acuerdo para avanzar en ambos temas». Lo cierto es que las urgencias mayoritarias pasan hoy por las golpeadas arcas provinciales, que sufren la merma de la caída en la Coparticipación Federal y en las transferencias discrecionales. Ser compensados por la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias sigue siendo uno de los temas más urgentes para los distritos.

«Los gobernadores están preocupados por su situación fiscal a partir del recorte que se hizo durante la gestión anterior por el famoso tema del impuesto a las Ganancias y la Nación también está interesada en algunas normas que estaban dentro de la Ley Bases y que nosotros consideramos necesarias para acelerar el proceso de crecimiento de desarrollo de la argentina», remarcó el ministro del Interior.

Más tarde, el propio Javier Milei desembarcó en la feria ubicada en San Nicolás de los Arroyos y volvió a advertir a las provincias. «Si no se alinean, no se podrán hacer reformas», dijo.

No obstante al optimismo de Francos y a la buena voluntad mostrada en principio por las partes, los gobernadores ya empezaron a marcar la cancha. Las acusaciones cruzadas en las semanas previas a la apertura de sesiones ordinarias, con el chubutense Ignacio Torres en el centro de la escena, acrecentaron una desconfianza mutua que lejos está de finalizar.

Las advertencias

de los gobernadores

Tal es el caso del santafesino Maximiliano Pullaro, quien este martes explicó que «no hay claridad sobre la propuesta oficial». «No hay claridad sobre cuál va a ser la propuesta de la Nación con las provincias. El año pasado perdimos muchos recursos y entendimos también que tenemos que arreglarnos con los nuestros, pero nosotros también tenemos que hacerle reclamos a Nación», señaló.

En ese sentido, el dirigente radical dijo que a «Santa Fe no la van extorsionar ni a amedrentar» ya que es «una provincia pujante que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre».