Nadal cuestionó las nuevas restricciones frente a la segunda ola de coronavirus

Desde que se declaró la pandemia del coronavirus, Ivana Nadal se mostró reacia a acatar las medidas tendientes a disminuir el contagio. Sin ir más lejos, durante el primer confinamiento, fue criticada en las redes sociales por mostrarse en fiestas con amigos. Y, desde la selva de Costa Rica, llamó a sus seguidores a revelarse contra el uso de barbijo, lo que causó gran revuelo. Por eso, no era de extrañar que, frente a las nuevas restricciones a la circulación decretadas por el Gobierno Nacional, la influencer reaccionara cuestionando, nuevamente, la gravedad del COVID-19.

“Bueno, acá estamos en una situación que nos toca a todos, en una realidad que se convierte en algo desagradable por una decisión arbitraria y horrible de dejar de lado nuestros derechos de la Constitución Nacional en cuanto a poder circular y trabajar”, comenzó diciendo. Y continuó: “Queda en nosotros si acatamos esas órdenes, si realmente compartimos ese pensamiento, o si pensamos por nosotros mismos, si sentimos, si realmente evaluamos en nuestro ser si alguien puede decirnos si somos esenciales o no. ¿Un trabajo esencial es trabajar en un medio de comunicación? O sea: ¿de verdad les parece lógico? Igualmente, que se califique o no de esencial cuando esencial es el hecho de que vos puedas trabajar y ganar la guita para pagar el alquiler, la comida y el colegio de los pibes”.

Enseguida, Ivana volvió a poner en duda la letalidad del coronavirus. “¿De verdad te parece que hay una pandemia? ¿Vos sabés lo que es un virus mortal? Un virus mortal en una pandemia sería que salgamos a la calle y veamos gente que muere y está tirada en el piso, algo masivo, algo extremo”, dijo.

Y explicó: “Hace más de un año que estamos en esta situación. ¿Ustedes chequearon cuántos murieron antes de que se declare la pandemia por año y cuántos del año pasado hasta este momento? Menos, chicos. Menos”.

La influencer dijo que no estaba bueno enojarse y desarrolló una teoría. ”Piensen esto: cuando escuchan qué es lo que, supuestamente, tenemos que hacer, ¿no les genera bronca? Literal. Bueno, eso es lo que están queriendo. Que te quedes encerrado en tu casa, que te frustres, que te agarre bronca, que te bajen las defensas…Está comenzando el frío. Y te aseguro que conocés a una persona ahora que está con gripe. O con bronquitis. Porque eso es lo que nos pasa: nos agarra bronquitis. Es una reacción física a la represión de una emoción que, en este caso, es la bronca. Esa impotencia que genera que te quieran dominar la vida”, explicó.

Entonces, Ivana desafió a sus seguidores diciendo: “Necesitamos pelear por nuestra libertad, ejercerla. Movete, salí. Si salimos todos a la calle no nos pueden bajar”. Y luego agregó: “¿Se está muriendo gente? Sí, se está muriendo gente. Como se murió siempre. De verdad que si vas a chequear números, es como se murió siempre. Chequealo por tus propios medios? ¿Está muriendo gente? Sí: de depresión y de hambre. De eso está muriendo gente. ¿Les agarran enfermedades? Sí, a partir del miedo que están generando. Dejá el miedo de lado”.

Para terminar, la influencer aseguró que no consideraba que fuera y una situación “fácil” la que ella estaba planteando. “Pero considero más difícil callarme, encerrarme y enfermarme para que el Poder logre su cometido”, concluyó.

