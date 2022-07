Nadalich: «Estamos trabajando para dar una solución al transporte urbano»

Compartir

Visitó Exprés en Radio, Mauricio Nadalich, jefe de gabinete de la Municipalidad de Formosa, quien además de contar cómo se encuentra trabajando la Comuna capitalina se refirió al transporte urbano de pasajeros y dejó en claro que están conscientes de los problemas que hay en torno a la cuestión por ello «estamos trabajando para dar una solución».

«El transporte público viene con inconvenientes desde la quita de los subsidios en el 2018, y a eso debemos sumarle todos los problemas económicos que se fueron presentando”, comenzó diciendo

Comentó entonces que desde el Municipio le solicitaron a la empresa una auditoria contable para evaluar las circunstancias porque constantemente hay problemas. «Para el Municipio lo primero son los vecinos, sabemos las falencias que hay, sabemos que hay inconvenientes por los paros, o en las paradas por la cantidad de unidades que salen a circular a la calle, lo cual se debe a un problema de combustible», aseveró el funcionario.

Reconoció que en el último tiempo aumentaron los precios y esto llevó a incrementar los costos de operatividad y que «los subsidios tanto nacional y provincial no aumentaron, sino que están planchados».

En cuanto al porcentaje de subsidio que recibe Formosa en relación Buenos Aires comentó que «a nivel federal se hizo un estudio donde se determinó que el 50% del transporte público está dentro del AMBA y el otro 50% en el resto del país, pero ellos se llevan el 80% de los subsidios mientras que a los demás nos dan solo el 20%».

Se trata de una asimetría que no tiene color político y que «se viene dando desde la quita de los subsidios».

Consultado si creen que la situación podrá ser revisada y subsanada a corto plazo respondió Nadalich: «no puedo decir que se va a solucionar o no, pero sí puedo decir que estamos trabajando y ocupándonos en dar una solución cada vez que podemos gestionarlo y hablarlo con las diferentes áreas».

«Desde hace muchos años venimos peleando por estas cuestiones, que es un problema que viene de larga data y el único perjudicado es el usuario del transporte público», aseveró y reiteró que «siempre tratamos de evitar eso, justamente para evitar que la pelea por los recursos económicos recaiga siempre en el que menos tiene».

Trabajos

Otro de los temas por el cual fue indagado Nadalich fue por la habilitación del nuevo tramo de la Peatonal Rivadavia donde indicó que los trabajos se encuentran en su etapa final.

«Los trabajos de parquizado, arbolado, puntura ya se estarían culminando, también pronto se terminará la iluminación, de hecho, ya hemos recibido las luminarias así que solo resta proceder a la instalación. Estimamos que en las próximas semanas estaríamos inaugurando el tramo y los formoseños podrán contar con un espacio más para el disfrute con todo lo que eso conlleva para el sector comercial también», dijo.

Seguidamente, el Jefe de Gabinete Municipal no dejó pasar la oportunidad para contar que pese a la difícil situación que se atraviesa, la Municipalidad no mermó su trabajo y continúa firme llevando trabajos y servicios a todos los vecinos de la ciudad.

«La Municipalidad nunca se detuvo, ni siquiera durante la pandemia; trabajamos de manera articulada y ordenada, ya que tenemos un cronograma donde se detallan y especifican las demandas. Más allá de los trabajaos puntuales en algunas zonas, también están los arreglos de calles, perfilados, cuneteos o bacheos que se llevan adelante en diversas zonas de acuerdo a la situación», insistió.

Cámaras para labrar fotomultas

En otra parte de la entrevista, Nadalich se refirió a la implementación de fotomultas en varios puntos de la ciudad y confió que si bien se encuentran en un período de prueba se espera que pronto se pueda comenzar a notificar y radares sobre la Circunvalación.

«No se trata de una cuestión recaudatoria sino de control de velocidad y para respeto de las normas viales, de esa manera queremos bajar los siniestros viales», aseveró y añadió que las mismas estarán instaladas en zonas estratégicas.

En este sentido, dejó en claro que antes de proceder a multar primero se va a realizar un arduo trabajo de concientización.

Controles a camiones

Finalmente, y teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentra la avenida Napoleón Uriburu producto del paso de camiones el mismo explicó que desde la Comuna llevarán adelante estrictos controles de los pesos de estos rodados de gran parto.

«En la zona del barrio Lote 4 y acceso por la avenida Napoleón Uriburu se trabajará en controles sobre los pesos de vehículos grandes, y también se controlará la ruta, es decir por donde circulan, para evitar que lo hagan por calles internas ya que las arterias se deterioran debido a que no soportan el gran peso. Tenemos muchas quejas en ese sector y vamos a estar dando repuestas», cerró diciendo.

