Naidenoff calificó al modelo formoseño como el «paradigma del abandono»

Según Unicef Argentina, el 76% de los niños, niñas y adolescentes de la provincia viven en hogares con ingresos insuficientes.

Tras la publicación de los índices por parte de Unicef, el Senador Nacional Luis Naidenoff reflexionó sobre el modelo provincial formoseño al cual describió como “agotado”. “Estamos hablando de un modelo que se sostiene ininterrumpidamente por treinta años y que hoy nos muestra la peor cara de la deshumanización con derechos básicos incumplidos”, afirmó.

“Para que dimensionemos, el 76% de los niños viven con ingresos insuficientes. Son casi 8 de cada 10 chicos en situación de pobreza o al borde”, sostuvo y agregó, “a esto se le suma la dificultad de acceder a un sistema de salud de calidad”.

“Tenemos un sistema educativo en el que los chicos no repiten los primeros tres años. Hay chicos que llegan a la secundaria sin saber leer, sumar o restar. En Formosa, hay alrededor de 3 veces más inasistencia al colegio que a nivel nacional y el 12,3% de los adolescentes ni siquiera asiste a la escuela”, explicó.

“Ante esto, no se tuvo mejor idea que permitir pasar de grado con 19 materias adeudadas. Fue la gota que rebalsó el vaso para coronar la decadencia educativa y la prueba fehaciente de que este modelo formoseño es el modelo de nivelar para abajo”, sostuvo.

Para Naidenoff, “el modelo apuesta a la decadencia, a la dependencia de los ciudadanos del Estado para mantener el control”. “Treinta años de ir siempre para el mismo lugar condujeron a Formosa a la peor de las miserias. Aunque algunos pretendan sostener la ficción de que es un Estado contenedor, Formosa es el paradigma del abandono”, arremetió.

“En Formosa, el 66% de la población se encuentra inactiva y el 94,3% de los recursos totales de la provincia llegan desde la Nación, no llegamos a representar ni el 1% de las exportaciones anuales. Esto quiere decir que nuestro modelo productivo está devastado, que no se generan posibilidades y estímulos a los privados a nivel provincial y que una gran parte de la población depende del sostén estatal”, argumentó.

También se refirió a la situación institucional: “El modelo formoseño se encargó de demoler las oportunidades, las garantías de previsibilidad y el valor de las instituciones. Hoy todo pasa por la voluntad de unos pocos, ya no contamos con las garantías de las instituciones democráticas porque el aparato provincial es manejado históricamente por los mismos habilitando las lógicas del clientelismo, el prebendarismo y la dependencia”.

Para finalizar, Naidenoff afirmó que “el 2023 es la oportunidad que tenemos los formoseños de coronar el fin de ciclo de este modelo. Es tiempo de apostar por un modelo real de inclusión y oportunidades”.

