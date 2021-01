Naidenoff sobre el bloqueo y el aislamiento de Formosa: “Retornar a Fase 1 no es la solución”

Compartir

Tras el anuncio del Gobierno que instala el bloqueo sanitario a la ciudad capital y hace retroceder al aislamiento social y obligatorio, el senador nacional, Luis Naidenoff analizó el desarrollo de la cuarentena y sostuvo que “quedó claro que las medidas restrictivas no funcionaron”.

En ese sentido, explicó que “en Formosa se mantuvo una cuarentena estricta desde fines de marzo hasta fines de octubre, las consecuencias en lo social y en lo económico se hicieron sentir especialmente en los rubros no esenciales”.

“Imponer la suspensión de las actividades comerciales es una medida desacertada que afecta especialmente a los trabajadores, porque en el presupuesto 2021 no se contempla ni el IFE ni el ATP, ninguna medida paliativa para acompañar la situación de emergencia”, advirtió.

El Senador recordó que en Formosa “se llegó al extremo de estigmatizar a quienes querían regresar a la provincia como supuestos portadores del virus” y señaló que “volver a aplicar una receta que no dio resultados no es el camino”.

“Si reeditamos el temor social extremo vamos a terminar en una paranoia colectiva y una caza de brujas, vamos a caer en el error de recorrer los barrios y las localidades del interior buscando culpables”, sentenció. “El Gobierno debe ser muy cuidadoso, no debe agudizar las restricciones que no dieron resultados”, reiteró.

“Hay que trabajar en la responsabilidad social individual y normalizar la vida y la convivencia en la pandemia. Apostar a una sociedad responsable y no a una sociedad encerrada”, afirmó.

Para Naidenoff “no es saludable apostar al temor social y al encierro mientras esperamos la vacuna. El compromiso debe ser del Estado con las medidas preventivas que permitan salidas recreativas en los espacios públicos”.

Además, alertó que “la gastronomía se habilitó a finales de octubre y otro golpe puede resultar determinante para el cierre de cientos de emprendimientos”.

“El rubro gastronómico debe poder trabajar con los protocolos mínimos para cubrir los gastos. Bajar las persianas a todas las actividades que cuentan con protocolo no es el camino”, agregó.

Por último, concluyó que el Consejo de Atención “debe rever la decisión del bloqueo y el aislamiento, después de ocho meses de medidas restrictivas que generaron un enorme cansancio social no es la salida”.

