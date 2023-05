Natalie Pérez habló de su enemistad con Lali Espósito y apuntó contra Mariano Martínez

La actriz y cantante visitó Noche al Dente, recordó su antiguo enfrentamiento con la protagonista de Esperanza Mía y reveló qué es lo que piensa hoy sobre su colega

Natalie Pérez explicó su visita a Fernando Dente en Noche al Dente (América) los motivos de su pelea con Lali Espósito. El enfrentamiento entre las artistas viene desde hace años, luego de que Natalie acusara a Lali de hacer playback en sus shows. Ahora, la actriz explicó que lamenta que haya habido un malentendido con su colega con quien compartió elenco en Esperanza Mía (El Trece) en 2015. Durante la entrevista también dio a entender que Mariano Martínez fue una de las razones por las cuales se distanciaron.

Teniendo esta información como contexto, el conductor del programa no dudó en preguntarle sobre las posibles diferencias que tiene con la cantante de “N5″ y su respuesta sorprendió. “Admiro todo su trabajo, lo que ha hecho todos estos años, cómo ha crecido y cómo se renueva todo el tiempo. Hace cosas nuevas y la rompe”, aseguró aclarando cualquier malentendido.

De esta manera, la cantante de “Detox” dejó expuesto que nunca hubo una pelea en particular que provocara en ellas el hecho de distanciarse. Entre la charla que tuvo con Fernando Dente, anunció que no recuerda un tema preciso. Más allá de esto, Natalie sí recordó que Mariano Martínez tuvo su pequeño papel en la “enemistad” que se produjo entre ambas artistas. Se recuerda que, en ese momento, Lali estuvo en pareja con el actor y los tres compartían sets de grabación y muchas horas de trabajo juntos.

“Estaba de novia con ese muchacho y a veces las chicas, las parejas, cuando te pones en relaciones…”, lanzó Natalie cuando mostraron la imagen del actor en pantalla. Con rostro de sorpresa, el conductor del programa no quiso dejar pasar este detalle y acotó entre risas: “Me gusta que le echemos la culpa a Mariano Martínez”.

Sin ganas ni intención de negar lo que Dente dijo, la cantante aseguró que sigue los programas donde Mariana Espósito ha estado presente: “Yo me divierto con ella. La veía en La Voz y me encantaba. Ella es espectacular y lamento que haya habido un malentendido”.

A pesar de todo lo que dijo del tema, muchísimos fanáticos de ella y de Lali recuerdan lo que Natalie Pérez dijo en su momento: “Con Lali no somos amigas, ni Ángela ni yo. Nadie compite con nadie, ni es enemiga de nadie. No fluyó la relación”.

Además de esto, la actriz de Las Estrellas la acusó de playback y Lali quiso contestarle esa vez. “Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo”, dijo en una entrevista con la revista Cosmopolitan en 2016.

Y agregó: “Yo ignoro los problemas que el resto pueda tener conmigo y sigo con mi energía positiva. Además, si te pasa algo conmigo, decímelo en la cara y lo hablamos. Crecí en este ambiente, me crucé mil veces con esta clase de gente. Pero como me gusta trabajar en paz, cuando tuve un cortocircuito con alguien, entré a su camarín y le pregunté si estaba todo bien, es raro que esté atravesada con alguien”.

