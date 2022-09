Nate Díaz se despidió de UFC con una espectacular guillotina y anunció su posible incursión en el boxeo

Compartir

El experimentado y aclamado luchador de UFC Nate Díaz llevó a cabo una despedida triunfal en su regreso a la compañía después de vencer al estadounidense Tony Ferguson en el cuarto asalto de la pelea estelar de la noche en el histórico recinto T-Mobile Arena de Las Vegas.

El último combate que tenía programado por contrato, después de una serie de idas y vueltas con la empresa, acabó de la mejor manera para el oriundo de California ya que, tras una salvaje pelea de pie y a falta de dos minutos para el final del round, aprovechó un ataque de su rival para llevar a cabo un estrangulamiento de guillotina.

El luchador de 37 años es uno de los más reconocidos de la competencia y ésta victoria le valió para cerrar un ciclo y ponerle punto final a su carrera en la mayor empresa de artes marciales mixtas.

A menos de un día para el inicio del evento llegaba una de las noticias menos pensadas: Khamzat Chimaev, con quien debía subirse al ring, no podía superar la balanza al pesar 7 libras por encima.

Su rival pasó rápidamente a ser Tony Ferguson, quien necesitaba una victoria para cortar con la racha de derrotas que encadenaba hasta mayo del 2022 (cuatro consecutivas). Sin embargo, tras un arranque salvaje en el que ambos fueron protagonistas de buenos golpes y derribos, el luchador de 38 años volvió a caer.

En el primer round Ferguson terminó con un corte en la pierna, mientras que en el segundo pudo recuperarse e igualar las situaciones con buenas combinaciones de puños y patadas que rompieron la defensa de Diaz.

En el cuarto asalto, la situación cambió. Díaz optó por cambiar el striking por el trabajo de piso y allí encontró la llave del triunfo. Tras arrinconarlo contra una de las paredes de la jaula, Cucuy intentó derribarlo y fue en ese momento cuando Nate Díaz inició la sumisión.

Se sentó sobre la lona, trabó la cabeza de Ferguson contra su torso y se volcó boca arriba provocando un estrangulamiento por guillotina de la que su rival no pudo salir. Finalmente, ante el tapeo, el árbitro detuvo la acción mientras Díaz festejaba con el público.

“Todo lo que sé es que ha sido una relación de amor-odio entre UFC y yo todo el tiempo que he estado en la organización, pero al final del día amo a UFC. Quiero salir de UFC por un minuto y mostrarles a todos estos peleadores cómo hacerlo bien en otro deporte”, explicó tras la pelea y antes de compararse con su histórico rival Conor McGregor

“McGregor no sabía cómo hacerlo. Ninguno de estos otros luchadores sabe cómo hacerlo. Voy a entrar allí, voy a tomar otra profesión y convertirme en el mejor. Voy a demostrarles a todos que soy el mejor en eso y volveré aquí para ganar el título de UFC, el mejor título del mundo”, sentenció, haciendo alusión a su posible incursión en el mundo del boxeo.

A sus 37 años, Nate Díaz se convirtió en una de las estrellas de UFC protagonizando épicas peleas como las dos contra el irlandés o el combate con Jorge Masvidal por el cinturón BMF (‘Baddest MotherFucker’, en inglés), un nuevo galardón que se estrenó en ese enfrentamiento al “más malo de todos”. En total acumula 21 victorias y 13 derrotas.

“Felicitaciones a Nate Diaz por llegar al final de sus obligaciones contractuales con el UFC. Una hazaña increíble. Juego limpio. Nuestra trilogía sucederá”, escribió The Notorious en su cuenta de Twitter.

