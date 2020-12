NBA: Los Clippers se quedaron con el clásico de Los Angeles en el primer día de temporada

Compartir

Linkedin Print

Con el nuevo entrenador Ty Lue y con algunas piezas nuevas como Serge Ibaka y Nicolas Batum, pero con Kawhi Leonard y Paul George liderando una vez más, LA Clippers quiere su revancha de una temporada 2019-2020 que tuvo un final espantoso para ellos. Y por ahora la comenzó igual que la anterior, aunque eso significa algo bueno: venció a Los Angeles Lakers por 116-109 en la jornada inaugural de la NBA.

El partido resultó muy entretenido, con los Clippers siendo amos y señores en el primer cuarto y los Lakers recuperándose rápidamente en el segundo capítulo.

Todo iba camino a un final apasionante, pero de pronto calentó sus manos Paul George y el número 13 de los Clippers, el que acaba de firmar una extensión de contrato que le pagará 226 millones durante las próximas cinco temporadas, mostró su valor siendo una tormenta que los Lakers no pudieron desactivar entre los últimos minutos del tercer cuarto y el último período.

George finalizó con 33 tantos en 36 minutos, tirando 13-18 de campo y 5-8 en triples. 21 de sus puntos ocurrieron desde los dos minutos finales del tercer cuarto en adelante. Tras haber sido el blanco de las críticas en los últimos Playoffs, el número 13 de los Clippers necesitaba una noche así, en la que los guardias de los Lakers no pudieron defenderlo.

Además, Kawhi Leonard sumó 26 puntos y 3 asistencias en una noche suya que fue de menor a mayor, con 1-8 en triples. Serge Ibaka tuvo un gran debut, de 15 puntos, 6 rebotes, 2-3 en triples y todo lo que el equipo le pedía. Ivica Zubac con su energía y físico, y Lou Williams con su técnica, se la arreglaron para sumar 11 puntos cada uno desde el banco. Luke Kennard si pasó bastante desapercibido: 4 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes y 2 robos en 21 minutos, sin meter triples en tres intentos y sufriendo en defensa ante los bases rivales: ocupó primariamente ese lugar, con Reggie Jackson apenas disputando tres minutos de partido.

En los Lakers, nada debe ser para preocuparse tras una pretemporada tan atípica, con un descanso muy corto luego de haber obtenido el campeonato. Una mala noche de tiro de tres puntos (9-29) y donde, salvo en sus mejores (y cortos) momentos no mostraron del todo su identidad 2019-2020 de un equipo agresivo que lastima corriendo la cancha, significó una derrota ante otro de los grandes contendientes del Oeste.

Quizá la mayor alarma deba llegar por el problema en el tobillo que sacó a LeBron James del partido en el inicio del último cuarto, pero la verdad es que no pareció nada demasiado grave tampoco. El Rey finalizó con 22 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes en 28 minutos.

Para Anthony Davis hubo 18 tantos y 7 rebotes en 31 minutos, Montrezl Harrell y Kyle Kuzma fueron el tándem 1-2 de la segunda unidad con 17 y 15 tantos respectivamente (también 10 rebotes para Harrell), Dennis Schroder fue titular y quedó cerca del primer triple-doble de su carrera con 14 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias en una actuación muy sólida, Alex Caruso tuvo sus momentos en defensa pero tiró 1-5 de campo, Talen Horton-Tucker aportó 6 puntos en 11 minutos y parece que tendrá su lugar en la rotación y Wesley Matthews solo jugó 11 minutos (0-2 de campo).

Lo de Marc Gasol estuvo más cerca de ser pesadilla que sueño en su debut en Lakers: apenas pudo jugar 12 minutos, quedando constantemente en problema de faltas (cometió 2 en los primeros 5 minutos de juego y luego rápidamente fue llegando hasta 5). El catalán firmó una planilla de una asistencia y un rebote, sin intentar tiros al aro.

Más allá del partido, la noche fue muy especial para los Lakers: los jugadores campeones en la 2019-2020 recibieron sus anillos por el éxito conseguido. Eso sí, todavía no presentaron el banner del título 17: para eso esperan tener a los fanáticos presentes en el estadio.

Compartir

Linkedin Print