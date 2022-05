NEA: enorme victoria de Aguará ante Curne

Compartir

Por fecha 7° del Regional Nea, Aguará venció al conjunto chaqueño por 23 a 17. Los dirigidos por Ledesma y Heredia se recuperaron de dos derrotas consecutivas. La próxima fecha nuevamente jugará en Formosa ante Capri de Misiones.

AGUARÁ

1- Eliseo Larroza

2- Mauro Bogarin

3- Augusto Schulz

4- Mario Bravo

5- Carlos Amaya

6- Fabricio Melian

7- Gonzalo Aguiar

8- Ramiro López

9- Lautaro Pignocchi

10- Juan F. Micieli

11- Gastón Mongelos

12- Iván F. Bedoya

13- Juan Nievas

14- Agustín Iza

15- Maximiliano Busaniche

Cambios: Nelson Lesme por Schulz, Rodrigo Benítez por Bogarin, Rodolfo Areco por Larroza, Fernando Godoy por Bravo, Matías Mazo por Amaya, Gerardo Acuña por F. Bedoya, Javier Pinto por Mongelos, Thiago Bejarano por Busaniche. Entrenadores: Germán Ledesma y Marcelo Heredia.

Progresión:

Primer tiempo

7m try Eliseo Larroza (A). Conv. Juan Francisco Micieli 7-0

12m penal Lucas Martínez. 7-3

30m try Agustín Iza (A). Conv. Juan Francisco Micieli 14-3

35m penal Juan Francisco Micieli (A). 17-3

40m amarilla Gualdoni (C).

1m penal Lucas Martínez (C). 17-6

6m try Eduardo Cristaldo (C).17- 11

14m penal Juan Francisco Micieli (A). 20-11

15m amarilla Lautaro Pignocchi (A).

21m penal Lucas Martínez (C). 20-14

30m penal Juan Francisco Micieli (A). 23- 14

38m penal Juan Cruz Salgado(C). 23-17

TRIUNFOS DE

ARANDUROGA Y REGATAS

Aranduroga logró cerrar la primera ronda Regional NEA como único líder al quedarse con el súper clásico correntino ante Taraguy por 20 a 0. Mientras que San Patricio cayó en su visita a Regatas Resistencia.

La séptima fecha del Regional NEA de rugby, última de la primera rueda, tuvo un partido excluyente, el que protagonizaron Taraguy y Aranduroga en lo que fue una nueva edición del clásico correntino. El triunfo fue para los «cebras» por un contundente 20-0 en la cancha de los «cuervos».

Aranduroga hizo pesar su gran momento en la temporada, para derrotar de forma contundente a su clásico Taraguy que continúa con su marcha irregular en el certamen. Las «cebras» completaron una gran primera ronda, donde consiguió seis victorias y tan sólo una derrota ante Curne como local.

En tanto que San Patricio sufrió una nueva derrota, esta vez como visitante ante Regatas Resistencia por 14 a 6, y sigue en el último puesto de la tabla de posiciones, mientras que el «remero» se afirma como uno de los perseguidores del puntero Aranduroga.

