Compartir

Linkedin Print

Los estatales necesitamos un amento acorde a la inflación, no un 5% que no nos sirve para nada. Todos los años llegamos a fin de año sin plata y no es que no trabajamos, sino que somos los peores pagos del país. Es lamentable que siga pasando el tiempo y que nuestra situación no cambie.

Compartir

Linkedin Print