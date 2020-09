Necesitan un vehículo que transporte hasta Buenos Aires a padre de pequeño con leucemia

Compartir

A través de las redes sociales, una familia oriunda del barrio El Porteñito de Clorinda pide la solidaridad de la gente para juntar fondos con el fin de que el padre de Mateo Martínez, un pequeño de solo 4 años que fue diagnosticado con leucemia (Linfoma Hodgkin) y que se encuentra internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pueda viajar y estar junto al pequeño que es “muy apegado a él” y evitar así que por la angustia de extrañarlo su estado de salud se agrave.

El pequeño se encuentra junto a su madre en la capital argentina desde hace 6 días luego de que comenzara la odisea al detectarle unos ganglios detrás de la oreja que luego aparecieron en otras partes del cuerpo. Debido a que el malestar del niño estuvo acompañado por fiebre, fue traslado hasta Formosa para realizarle unos estudios más avanzados y de aquí lo derivaron finalmente a Buenos Aires donde el diagnóstico fue leucemia en una de sus formas más agresivas ya que tiene Linfoma Hodgkin.

La solidaridad se hizo ver rápidamente y la gente comenzó a juntar fondos y a realizar donaciones para que padre pueda viajar, pero ahora surgió otra cuestión y es que necesitan un vehículo que lo pueda llevar hasta la gran ciudad y que puede ser un vehículo particular como también un camionero. Buscan gestionar un permiso especial para que la persona que lo traslade no deba realizar la cuarentena.

En ese marco Ana Oviedo, hermana del pequeño, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo que lo ocurre

“Soy la hermana de Mateo que tiene 4 añitos y está internado en Buenos Aires en el Hospital Italiano hace 5 días. Le detectaron leucemia, es un Linfoma Hodgkin que es lo más grave que hay, estamos necesitando que vaya el padre para que pueda empezar con el tratamiento. Desde el martes que está con morfina porque tiene muchos dolores y estamos esperando a ver si conseguimos un transporte para llevarlo a su papá”, explicó.

“Estamos recibiendo mucha colaboración gracias a Dios, lo que no conseguimos es un transporte que lo pueda llevar por el tema de la pandemia”, relató.

Asimismo contó que “mi hermanito no tuvo ningún problema para salir de Formosa, ahora los doctores le mandaron un permiso a su papá para que pueda ir, el tema es que no conseguimos el vehículo, estamos viendo para que su papá se haga el hisopado así se va sin problemas”.

“También necesitamos un permiso especial para la persona que lo pueda y quiera llevar o puede ser alguno de los camioneros que llevan alimento, esas son las dos opciones que tenemos porque había un colectivo que salía el 19 de septiembre, pero ahora está todo suspendido así que estamos a la espera”, contó.

“Su papá necesita ir con urgencia más que nada para que mi hermanito no se deprima y pueda estar bien para recibir su tratamiento porque es muy pegado a su padre. Él ahora está con su mamá”, relató.

Respecto a cómo se está arreglando en Buenos Aires la madre del menor, Oviedo contó que “no le hace falta nada el tema del almuerzo y demás para mi mamá, vamos a ver qué pasa cuando se va el padre, gracias a Dios hay mucha gente que nos llamó de Buenos Aires para ofrecerle una habitación para que él pueda quedarse”.

“Lo que necesitamos es conseguir alguien que lo lleve, lo necesitamos con urgencia. Puede ser un camionero o un vehículo particular, el tema es que necesitamos un permiso para que el que lo traslade no quede en Formosa a hacer la cuarentena de los 14 días. Otra opción es ir hasta Mansilla y de ahí continuar viaje, seguimos viendo y esperando si alguien puede colaborar”, finalizó pidiendo.