Negri contra Durán Barba: «Si está buscando trabajo que vaya al Instituto Patria»

El diputado nacional de la UCR y titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, criticó al asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba por sus declaraciones sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, y le recomendó que si busca «trabajo vaya al Instituto Patria».



«Es un consultor que no puede hablar por sus consultados, le haría muy bien que si lo que está intentando es buscar trabajo vaya camino al Instituto Patria», aseguró el legislador por Córdoba.



Y agregó: «Le deseo mucho éxito si en otro país lo contratan».

Durán Barba dijo días atrás que Cristina Kirchner «es la mujer más brillante de la historia argentina». «Ha sido dos veces presidenta, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz», resaltó el ecuatoriano.



Además, Negri se refirió al video de Mauricio Macri junto a dirigentes rionegrinos, en el que remarcó que había advertido a los funcionarios de su gabinete económico sobre la posibilidad de que Argentina perdiera la capacidad de seguir tomando deuda de países extranjeros.



«Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo… (lo que dijo Macri) es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver», expresó Negri en declaraciones a radio Mitre.