Neme volvió a calificar de ilegal su cuarentena y adelantó que realizará una serie de denuncias

Tras cumplir los 15 días de aislamiento por ser “contacto estrecho” de un caso positivo de coronavirus, la concejal capitalina de Formosa Gabriela Neme encabezó una conferencia de prensa virtual donde se refirió a su experiencia durante el encierro lo cual calificó como “ilegal” e “injustificado” que fue “avalado por las autoridades provinciales, los responsables sanitarios y judiciales”, donde adelantó que realizará las denuncias pertinentes.

En primer lugar, la edil criticó su cuarentena y dijo que no le correspondía porque no encuadraba para ser considerada “contacto estrecho” y lamentó no haber filmado como lo hace siempre para avalar lo ocurrido.

“El 5 de junio fui a auxiliar a Yesica, una formoseña que venía de Córdoba con PCR negativo pero que la obligaban a ir a un Centro de Asistencia Sanitaria -CAS- con su hijo. Estuve a más de tres metros, menos de tres minutos y comuniqué en la UPAC que iría a su casa y usaría el mismo derecho que el Dr. Riomero Bruno”, comenzó explicando Neme.

Seguidamente agregó que “al día siguiente me enteré que me plantaron un contacto estrecho, ahí empezó mi lucha judicial, una lucha con un actor muy importante que es el Dr. Morán, quien a sabiendas que la Cámara iba a decir que era competente se declaró inncompetente para ganar tiempo y después se negó a tomar declaración a Yesica, a allanar la UPAC para sacar las imágenes de las cámaras y probar mi inocencia”.

Aseveró a continuación que en su contra usaron “la captura de una pantalla de la computadora del Ministerio de Desarrollo Humano donde están los datos de Yesica y donde supuestamente ella dijo que yo era su contacto estrecho. En esa placa no hay datos personales míos, solo mi nombre; lo cual llama mucho la atención”.

Por otro lado, Neme se refirió a la resolución de la Cámara de Apelaciones de Resistencia que no hizo lugar a su pedido. “La Cámara ratifica porque yo nunca negué que hablé con Yesica a tres metros de distancia. Dice que no advierte las arbitrariedades ya que un informe oficial del Estado da plena fe porque es un acto público y ahí está el problema, que todos los que actuaron en la cadena de responsabilidades tendrán que hacerse cargo del delito de falsedad ideológica”, lanzó.

Denuncias

Acto seguido, comunicó que hoy -por ayer- “hemos presentado la denuncia de persecución política y discriminacion conforme la Ley 23.592 en concurso con el delito de abuso de autoridad en cumpliemiento de los deberes de funcionarios publicos, por restringir y menoscabar mi plenos derechos en bases igualitarias de garantías constitucionales por mis ideas políticas”.

Dicha denuncia fue presentada contra el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge González; el Jefe de la Policía, Comisario General Walter Arroyo; el Subjefe policial, Comisario General Cirilo Bobadilla y el juez federal Pablo Morán a quien acusó de ser “cómplice necesario en esta cadena de persecución política de la que soy objeto”.

También dejó en claro que en el transcurso de la semana se presentará la denuncia por falsedad ideológica contra el Dr. Hugo Bareiro (encargado de la UPAC); el jefe de la Policía Walter Arroyo “quien mintió en las declaraciones sosteniendo que en sumario policial había constancia de que estuve por más de 15 minutos en la vereda con un barbijo irregular y que estaba en una camioneta Nissan”.

“De la misma forma se presentará una denuncia por falsedad ideológica contra la Lic. Anriques quien es trabajadora social del Ministerio de Desarrollo Social, quien mintió en su informe registrado en el sistema de que Yesica me haya denunciado como contacto estrecho. También se harán dos denuncias por falso testimonio, una contra un Cabo de la Policía y la otra contra una mujer que hace una declaración el día 8 de junio”.

“No estoy arrepentida”

“Lo único que les digo a los vecinos es que no estoy arrepentida de haber ido al auxilio de Yesica, porque ella hizo el aislamiento en su casa como le correspondía y valió la pena. También quiero dejar en claro que no estuve en contacto y que no puse en riesgo la salud comunitaria. Mi único error ese día fue no haber filmado como lo hago siempre, porque ella es una empleada pública, entonces no registré la situación por respeto a ella”, insistió la legisladora comunal.

“Quiero decirles a todos que voy a seguir trabajando, voy a seguir acompañando esta lucha”, dijo y agregó que “lo haremos con la cámara, registrando para cubrirnos todos y tener transparencia de lo que vamos a hacer. Hoy más que nunca vamos a estar de pie luchando, peleando y defendiendo nuestra pequeña república de Formosa que es argentina, que rige la Constitución Nacional y que a pesar de que cueste vamos a tener una Formosa libre que nos incluya a todos”.

Dichos de Michelle Bachelet

Un punto aparte, merecieron las declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet quien se refirió ayer a “las preocupaciones críticas de derechos humanos” en Formosa desatadas en el marco del avance de la pandemia de coronavirus, y que en el país generaron fuertes denuncias por el accionar del gobierno de Insfrán.

“En Argentina, el equipo de la ONU en el país fue movilizado rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella”, señaló Bachelet en la apertura de la 47° sesión del Consejo por los Derechos Humanos de la ONU.

“El coordinador residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de Unicef, Unfpa, OMS / OPS y Acnudh. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, agregó Bachelet.

En este sentido, Neme valoró que “las palabras de Bachelet nos dan mucha fuerza para seguir en la lucha, entendiendo que vale la pena cada detención, cada abuso, porque hay un horizonte más allá de Formosa, de la Argentina que se hace eco de lo que sucede aquí”.

“Llevamos un año y cinco meses y pareciera que más allá de las dos cautelares de la Corte Suprema, de los numerosos fallos de la Justicia Federal -tanto acá como en la Cámara de Resistencia- no teníamos mayores respuestas, y estas declaraciones de preocupación y de reconocimiento que han sido abusivas las restricciones a los derechos civiles y humanos en Formosa, a todos los que componemos el grupo que levanta la voz y que levanta la bandera de los derechos humanos nos da esperanzas que en algún lugar del mundo algo de la lucha se va haciendo eco y nos van a empezar a llegar estas respuestas, por eso digo que no hay que cansarse de denunciar”, cerró diciendo la concejal capitalina.

