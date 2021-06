Con la reapertura del sector, comercios aguardan repunte de ventas

Compartir

Tras el anuncio que realizó días atrás la mesa covid, del fin del ASPO en Formosa, los locales comerciales considerados “no esenciales” que no podían abrir sus puertas ante las restricciones, ya empezaron a trabajar desde el sábado recibiendo clientes y ante la llegada del frío aguardan poder repuntar ventas, teniendo en cuenta que desde que inició el frío solo estaban trabajando bajo la modalidad de take away o por delivery.

La mayoría de los comercios de la ciudad que venden prendas de vestir de invierno, esperan poder levantar las ventas y ruegan que la reapertura se mantenga en el tiempo, ya que además falta poco para el cobro del aguinaldo, lo que también ayuda a que las ventas se incrementen.

El día sábado, en la previa del Día del Padre, se pudo ver un gran movimiento en toda la zona céntrica, con la mayoría de los comercios de indumentaria y venta de calzados con largas filas de clientes, aguardando poder ingresar. En la jornada de ayer, que fue feriado nacional, el movimiento comercial fue bajo, teniendo en cuenta que muchos comercios estuvieron cerrados.

Para este martes, con la reactivación del comercio y ante el levantamiento de los controles que suelen estar apostados en toda la ciudad, los comerciantes tienen buenas expectativas y aguardan repuntar sus ventas ante la difícil situación que vienen atravesando.

Muchos formoseños, por no contar con permiso para circular, nunca han podido concurrir al centro y comprar lo que necesitan, sobre todo por la llegada de las bajas temperaturas, algo que con el levantamiento del ASPO sí podrán hacer.

Comerciantes

“Tenemos mercadería nueva que recibimos justo unos días antes de las últimas restricciones, todo es de invierno así que esperamos poder vender algo, la gente nos preguntaba mucho desde la página cuándo íbamos a atender con las puertas abiertas y por fin lo vamos a hacer. Si bien empezamos el sábado, aprovechamos el feriado para reponer todo el stock, establecer las ofertas y así empezar a atender con todo este martes”, dijo la empleada de un conocido comercio de indumentaria.

“La gente prefiere venir a comprar a los locales, a mirar de cerca la mercadería, probarse los talles, es muy difícil realmente vender ropa por WhatsApp, nosotros tratamos de adaptarnos pero no nos fue muy bien, ahora que podemos recibir clientes estamos esperanzados de que suban las ventas, de poder recuperar algo de lo perdido”, acotó.

“Es un alivio para todos nosotros, la gente no es que no quiere comprar, sino que muchos no tenían el permiso para llegar al centro y tenían que desviar controles, fue muy complicado trabajar pero ahora van a poder venir y elegir lo que les guste. Por el Día del Padre trabajamos muy bien y esperamos seguir así, llegó el frío con todo y tenemos el stock suficiente para abastecer a la gente”, aseguró el empleado de otro comercio.

