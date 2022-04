«Neuquén alcanzará los 700 mil barriles de petróleo por día en 2030»

Compartir

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anticipó que la proyección estimada en la producción de petróleo en Vaca Muerta para el 2030 ascenderá a 700 mil barriles día, en tanto el gas para el mismo período alcanzaría los 140 millones de metros cúbicos día, durante una conferencia que brindó este lunes en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

Gutiérrez señaló que «el hecho de haber continuado con sus programas de inversiones, aún en las etapas más complicadas de la pandemia, permitió que se lograron producciones hasta ahora récords, con apenas el 8% de la superficie total de Vaca Muerta, ya que el resto aún no está en desarrollo».

«En esta transición energética no podemos desaprovechar la oportunidad de desarrollar el petróleo y el gas no convencional», aseguró y precisó que «la proyección es superar los 308.000 barriles de petróleo día este año, para al alcanzar los 420.000 al finalizar 2023, mientras que la meta de aquí a ocho años es de unos 700.000 barriles por día, con lo que la provincia triplicaría su producción actual».

También destacó la proyección en la producción de gas al señalar que «la estimación para 2030 es de 140 millones de metros cúbicos por día, para satisfacer las demandas y poder llegar con el fortalecimiento de la senda exportadora al mercado regional; es decir, Chile, Brasil, Uruguay».

El gobernador neuquino anticipó que «este año esperamos 5 mil millones de dólares de inversiones, pero una inversión óptima sería de 10 mil millones de dólares anuales».

Al hacer un resumen de panorama actual de la explotación de Vaca Muerta, indicó que «un tercio de los 30 mil kilómetros cuadrados de Vaca Muerta está en 43 concesiones, distribuidas desde el epicentro en Añelo hacia San Patricio del Chañar y ahora hacia el Norte».

«De esas 43 concesiones, el 23% está en desarrollo masivo», por lo que del total de la superficie de Vaca Muerta hoy está en desarrollo masivo el 8%, menos de un kilómetro de cada 10; por lo que sus potenciales son lisa y llanamente inmensas», dijo.

Como parte de sus actividades en Houston, Gutiérrez tenía previsto visitar el campus de la empresa Exxon, donde se realizará una presentación sobre transición energética, reducción de emisiones de CO2 y se realizará una visita al laboratorio de la petrolera.

