Neuquén: un hombre de 70 años estaba preso por violar a su nieta, le dieron prisión domiciliaria e intentó contactarse con ella

Le revocaron la prisión domiciliaria a un hombre de 70 años que cumple condena de seis años de prisión por abusar de su nieta cuando esta tenía entre 7 y 17 años por haberse contactado con su víctima.

A mediados de abril, un Tribunal Revisor de Neuquén le había dado la prisión domiciliaria por considerarlo dentro del grupo de riesgo por la pandemia de coronavirus, pero terminó saliendo en dos oportunidades en auto a la calle e intentó contactar a la víctima. La fiscalía pidió que le quiten el beneficio y ahora cumple con la cuarentena en la alcaldía de la Comisaría sexta para regresar a la cárcel de Cutral Co.

El padre de la chica contó que el abuelo se habría contactado en dos oportunidades con la nieta cuando estaba preso en la cl hecho y no durante el período en el que estuvo con domiciliaria, detalló La Mañana de Neuquén.

Para la defensa, las condiciones en la Unidad Penitenciaria N° 22 no eran las recomendables y propuso la casa de la hija del hombre que trabaja en una reconocida empresa petrolera y no tiene hijos. La jueza de garantías Laura Barbé rechazó el pedido entendiendo que en la cárcel está solo en una celda y se cumplen con las condiciones de higiene y aislamiento necesario. Pero la defensa pidió la revisión del fallo y luego el Tribunal integrado por Mario Tomassi, Raúl Aufranc y Lupica Cristo decidió otorgarle la domiciliaria sin instrumentar el uso de una pulsera o tobillera electrónica.

En el barrio de Cutral Co a donde fue a pasar la domiciliaria los vecinos se manifestaron molestos. Hubo escraches y hasta amenazaron con matarlo, pero por suerte los incidentes no fueron más allá de los insultos, según el mismo medio.

En una audiencia de revisión de medidas dos testigos presentados por la fiscalía contaron este miércoles como en distintos días y horas lo vieron salir de la casa acompañando en el auto a su hija que iba al volante. Además, el padre de la víctima contó que el abuelo había contactado en dos oportunidades a la chica, pero no durante el periodo en el que estuvo con domiciliaria.

La jueza Patricia Lupica Cristo, que integró el Tribunal Revisor que le dio el beneficio, ahora se lo revocó. El abusador fue trasladado a una celda la Comisaría sexta de Plaza Huincul donde deberá hacer la cuarentena, por una cuestión de seguridad sanitaria, y en catorce días volverá a ingresar a la Unidad N°22. La defensa del hombre solicitó la revisión de la medida, por lo que en los próximos días se realizaría la audiencia.