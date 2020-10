Nico Vázquez le respondió a De Gregorio: “Seguís demostrando lo mala persona que sos”

Compartir

Un homenaje para recordar al éxito de Casi Ángeles destapó una interna entre los integrantes del elenco. Todo comenzó cuando Agustín Sierra y Rocío Igarzábal se reencontraron en el Cantando 2020. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi grabaron un video para desearle buena suerte al equipo. Nadie se imaginó que Stéfano De Gregorio contaría en Twitter una vieja pelea entre sus colegas que generaría un escándalo.

Al ver el video grabado por la pareja de actores, el joven escribió un mensaje en su cuenta oficial criticando a Vázquez: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

Gimena no se quedó callada y le respondió a De Gregorio en la red social: “Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro)’. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico”.

En la última gala de Cantando 2020, Cachete explicó que con Vázquez había tenido un problema personal, pero aclaró que lo pudieron resolver, como lo había contado Accardi: “Lo hablamos. Hemos llorado juntos, nos abrazamos. Pusimos las cosas como tenían que ser”. Sin embargo, no supo dar detalles del conflicto entre sus ex compañeros de elenco en la tira juvenil de Cris Morena.

Ayer siguió el escándalo en las redes sociales. Mientras que Benjamín Rojas defendió a Nicolás, Stéfano volvió a escribir un fuerte mensaje sobre este enfrentamiento: “Yo me crie en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto, casi 20 años en esta carrera y nunca me pelee con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo, ¡¡ese miedo no existe!! Confíen en ustedes”.

Al leer esta publicación, Nico decidió romper el silencio y le respondió muy enojado a su ex compañero: “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que si dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”.

Además, el actor y productor señaló que jamás haría pública esa pelea para no exponerlo a Cachete, sobre todo teniendo en cuenta que lo pudieron solucionar y hoy tienen una buena relación. “A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado”, agregó furioso.

Luego, el protagonista del espectáculo teatral Una semana nada más manifestó: “Porque recibirías demasiados insultos si yo hablo. Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas, y otras miserias”.

En la red social, el actor explicó que jamás dejaría sin laburo a alguien y remarcó que se encargó personalmente de que muchos tengan trabajo. “Como no soy conventillero tampoco haría público todo lo que vos hiciste, dijiste y amenazaste con cosas MUY GRAVES (y hay todo un elenco y productores de testigos)”, manifestó, muy enojado.

Por último, Vázquez señaló: “Ojalá crezcas, y la próxima vez que quieras decirme algo es en la cara, o al menos arrobándome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. Qué decepción”.