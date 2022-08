Compartir

El actor brindó una entrevista en A24 y contó cómo es su vínculo con la pequeña de 9 años fruto de su relación con la China Suárez

Hace 9 años, la vida de Nicolás Cabré cambió por completa cuando nació su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. El actor siempre cosechó un perfil bajo en los medios, pero en los últimos tiempos se ha mostrado más abierto el periodismo y en esta oportunidad diálogo a solas con el periodista Cecilio Flematti en el programa A dos metros de la verdad.

“Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre”, dijo Nicolás Cabré en el nuevo ciclo de A24.

Rufina Cabré, la hija de Nicolás y la China Suárez, tiene actualmente 9 años. “Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella”, afirmó Cabré. “Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos”, agregó.

“Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga ‘pá, dejá de molestar’. A veces me suelta, se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta. ‘Salí, papá’”, reveló el actor muy emocionado. “Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena”, concluyó.

Recientemente, Nico Cabré desembarcó en Instagram y muchos colegas le dieron la bienvenida, pero llamó la atención el gesto de su expareja. “¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, anunció el actor en su primer posteo, junto a una selfie desde el auto. “Jaajajajaja vamooooooo”, escribió Laurita Fernández, la última novia del actor.

De hecho, Cabré no dudó en seguir a la bailarina, junto con otras tres decenas de colegas: Mirtha Legrand, María Valenzuela, Flor Vigna, Luisana Lopilato, Christian Sancho, Griscelda Siciliani, entre otros. Y también apretó el botón de follow en el perfil de la madre de su hija Rufina, Eugenia La China Suárez, quien actualmente está en pareja con Rusherking.

“Me encanta que tengamos rebuen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos”. No obstante y pese a que en los últimos días se especuló con una posible reconciliación de Cabré y Fernández, la bailarina dejó en claro que no está en sus planes retomar esa historia.

