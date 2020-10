Nissan asegura haber retomado los niveles de producción prepandemia en su planta cordobesa

Compartir

La terminal automotriz Nissan volvió a producir en los mismos niveles previos a la pandemia de coronavirus en la planta de fabricación de vehículos que tiene en el barrio Santa Isabel, de las afueras de la ciudad de Córdoba. Así lo indicó el gerente de Comunicaciones Corporativos de Nissan, Pablo Marcó, en rueda de prensa, luego de presentar un nuevo modelo que la firma comercializará en el país, el sedán Sentra.

“Luego de estar cerrada la planta desde fines de marzo debido a la pandemia, y reabrir en junio, durante tres meses la producción se normalizó poco a poco. En este momento, ya estamos de nuevo produciendo en situación similar a los momentos previos a la pandemia”, afirmó Marcó.

Señaló que, “desde el punto de vista industrial, la planta marcha perfectamente”, y puntualizó que, “desde fines de agosto, cuando se anunció la inversión de US$ 130 millones, lanzamos ya tres vehículos”.

Destacó que “en Santa Isabel, donde fabricamos la pick up Frontier, hicimos el anuncio de inversión de US$ 130 millones que tiene que ver con ampliar la oferta de productos en el mediano plazo y adquirir la última tecnología disponible”.

Además, añadió que este desembolso “permite ampliar todo lo que es la red de proveedores locales que están enfocados en la fabricación de la camioneta”. Destacó que “el proyecto es netamente exportador”, y precisó que, “desde que iniciamos el proyecto, en agosto de 2018, llevamos 18.000 unidades producidas de las que 13.000 se fueron a Brasil”.

Afirmó que “el objetivo hoy sigue siendo la exportación”, y estimó que, “con estas inversiones que hicimos, podemos empezar a mirar otros mercados, ver qué otras oportunidades hay en la región. El contexto es complejo para la industria, pero nuestra idea es seguir apostando por novedades para seguir acercando a los clientes y seguir con el objetivo de crecimiento de participación de mercado. La compañía está muy agresiva y con expectativas de ganar participación de mercado”, indicó Marcó.