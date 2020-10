Compartir

A los políticos de nuestro país realmente no les interesa la devaluación porque no la sienten en sus bolsillos. Ellos siguen cobrando fortunas mientras la gente trabaja más y más sin poder llegar a fin de mes. No les importa nada porque están bien parados y no les tocan un peso de sus salarios. Es indignante lo que ocurre.