«No me importa ir preso, te voy a matar»: golpeó a su ex de 16 años y está libre

Milagros Trepodi, de 16 años, fue brutalmente golpeada en la madrugada del viernes por su ex novio, identificado como Facundo M., de 22 años, en la ciudad de Magdalena. Está internada y podrían tener graves secuelas en un ojo. Pese a que tenía antecedentes de violencia de género, el atacante no fue arrestado.

En diálogo con C5N, Milagros contó que fueron novios durante casi dos años pero ella lo dejó porque el era violento, no era la primera vez que la golpeaba pero ella lo perdonaba.

«La última vez que nos distanciamos, el comenzó a llamarme y mandarme mensajes amenzandome que si me veía en la calle con algún amigo lo iba a matar a palos y una vez hasta rompió mi bici «, reveló la víctima.

Contó además que el pasado miércoles el hombre había ido a la puerta de su colegio y la había ahorcado delante de varias personas. Cuando llegó la policía la llevaron a ella a la casa y a él le permitieron irse.

En la madrugada de viernes, la joven, que había salido con unos amigos y se cruzó con el ex.»Cuando me ve empezó a escribirme y decirme que me vaya con él porque si no iba a venir a pegarnos. Al rato me llama llorando diciéndome que me extrañaba, que no me iba a pegar como lo hacía antes, entonces yo para que no haga lío, fui para hablar y decirle que no quería seguir viéndolo», dijo.

Tras unos minutos de estar en la casa, el hombre se violentó y comenzó a golpearla. «Me pegó en la nariz, me costaba respirar, y el ojo. Me dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie y que no le importaba ir preso y me iba a matar».

La joven relató que en un momento logró escaparse y fue corriendo a la casa del vecino. «Cuando estaba tocando la puerta me sacó a los golpes y volvió a llevarme a upa a su casa. Los vecinos llamaron a la policía y me salvaron».

Milagros se encuentra internada en el hospital zonal de Magdalena. Hizo la denuncia en la comisaría de género, donde ordenaron una medida de restricción perimetral. Pese a todo lo que le hizo, y a que tiene antecedentes de violencia de género, Facundo sigue libre.

«No quiero salir a la calle, tengo miedo porque si me ve me va a volver a golpear. No creo que cumpla con la perimetral. Sólo pido que la justicia haga algo», afirmó.