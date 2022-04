Compartir

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se reunió ayer con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para repasar los avances de los más de 4.300 emprendimientos que su oficina desarrolla en el territorio nacional, y recordó que los mismos son una prioridad para el Gobierno que conduce el presidente Alberto Fernández.

«La obra pública también fue una de las prioridades con las que se negoció el acuerdo con el FMI, entendiendo que no podemos interrumpir, no podemos poner en riesgo la recuperación de la economía y de la actividad económica en el país, de la cual la obra pública es un pilar y una palanca», señaló el funcionario luego del encuentro.

Respecto del plan, Katopodis puso como ejemplo «las plantas potabilizadoras de agua para Santa Fe» que beneficiarán a la capital provincial y a Rosario, «el inicio de la construcción del hospital Norpatagónico en Neuquén o la autopista San Miguel de Tucumán – Río Hondo».

«Esta es una agenda que realmente no para, que genera empleo, genera trabajo y que marca que hay una recuperación», apuntó el Ministro, y destacó la «decisión política y un compromiso por parte del Presidente, del jefe de Gabinete, en marcar las prioridades y también en asegurarle a todos los Gobernadores que las obras públicas acordadas se van a ir concretando».

«Somos conscientes de todas las dificultades que tenemos, el jefe de Gabinete nos marca la necesidad de trabajar todos los días para que las obras lleguen al común de la gente, que se hagan realidad en la vida cotidiana», añadió Katopodis.

