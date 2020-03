Compartir

No comprendo qué parte de respetar la cuarentena y quedarse en sus casas no entiende la gente, es entendible quizás lo de ir a la farmacia o a comprar lo necesario al supermercado, pero sigo viendo gente paseando por el centro, entrando a locales de indumentaria que no son de necesidad. Vergonzoso lo que hacen y nos ponen en riesgo a todos.