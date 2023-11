«No soy quién para decirle a cada uno a quién tiene que votar»

El jefe de gobierno de la Ciudad evitó pronunciarse sobre el tema que divide a JxC, aunque precisó que no promueve el voto en blanco, y recordó que ya dio su «opinión pública sobre cada uno de los candidatos, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

El exprecandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que no es quien «para decirle a cada uno a quién tiene que votar» en el balotaje del próximo 19 de noviembre en el que competirán los postulantes presidenciales de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

«Una cosa es decir ‘vótenme a mí o a alguien de mi partido’, pero ahora deben elegir ustedes», afirmó el alcalde porteño sobre su posición para la segunda vuelta electoral, en diálogo con vecinos de Saavedra y Coghlan durante una recorrida.

En ese contexto, según un comunicado, el dirigente de JxC aclaró que: «No promuevo el voto en blanco» y recordó que ya dio su «opinión pública sobre cada uno de los candidatos, pero después cada uno va y vota al que le parece».

El 25 de octubre pasado, tres días después de las elecciones generales y tras conocerse el apoyo del expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich a Milei para el balotaje, Rodríguez Larreta llamó a mantener «una unidad lo más fuerte posible» de Juntos por el Cambio y sostuvo que no puede «acompañar a ninguno de los candidatos» que competirán en el balotaje presidencial porque son «dos opciones muy malas para los argentinos».

«Milei es un salto al vacío» y Massa es «la reelección del populismo kirchnerista», afirmó Larreta en una conferencia de prensa, en la que fijó postura frente al anuncio realizado por la fórmula que salió derrotada, integrada por Bullrich y Luis Petri, de apoyar la postulación del libertario en la segunda vuelta.