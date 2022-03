Jofré: «Nos interesa aumentar la base contributiva y no el monto»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el intendente capitalino, Jorge Jofré se refirió a cómo ven la recaudación municipal en este comienzo de año e indicó que «nos interesa aumentar la base contributiva y no el monto».

«Hay gente que ya tiene conciencia tributaria y paga a comienzo de año, entonces los primeros meses hay un grupo que aprovecha los descuentos que llegan hasta el 25%», comenzó diciendo el Jefe Comunal.

Y agregó: «después comenzamos en una curva que es descendente, y es en la cual nosotros tenemos que trabajar mucho porque como Municipio no tenemos que aumentar los impuestos, sino buscar que sea mayor la cantidad de gente que paga, es decir, la base tributaria tiene que aumentar, y no que se distribuya el pago en un grupito de gente que si aumentamos a ellos nomas le terminamos apretando».

«Cuando lanzamos nuestro plan de moratoria en su momento y de blanqueo de aquellas deudas viejas que ya no las vamos a cobrar más y las dimos de baja para empezar de nuevo, armamos la Agencia de Recaudación, lanzamos el plan de Paga tus cuentas, sorteamos interesantes premios, anduvimos bastante bien, llegamos a tener una muy buena recaudación, no la que pretendíamos pero aumentamos bastante, después como consecuencia de la pandemia otra vez bajamos y ahora estamos remando en dulce de leche como para recuperar el nivel», reconoció el mismo,

Expuso entonces que «esto es lo único que como ciudad nos va a permitir despegar y hacer las obras que necesitamos»

«Por ahí nos quejamos de un ripio o una luz, pero por más que nosotros tengamos la muy buena predisposición muchas veces buscamos los fondos y no los encontramos, esa es la gran problemática, y por eso a nosotros nos interesa aumentar la base contributiva, es decir, que sean más los vecinos que paguen», cerró diciendo Jofré.

