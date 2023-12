«Nos reconforta que Paoltroni le dé continuidad a proyectos presentados por la oposición en Formosa»

Blas Hoyos, exdelegado del Plan Belgrano en Formosa, se refirió al proyecto presentado por el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni para conectar a Formosa con la región y el país a través de balsa y aerolínea low cost. En este sentido, el ex funcionario durante la gestión de Mauricio Macri se mostró “reconfortado” ante la continuidad que le da el Senador a proyectos presentados y gestionados por la oposición en Formosa.

“Recientemente he podido leer que el senador Francisco Paoltroni quiere integrar a la provincia de Formosa con el resto del país. Y por eso impulsa el desembarco de empresas de transporte aéreo low coast (bajocosto) y por otro lado la habilitación de una balsa Formosa- Alberdi”, comenzó diciendo hoyos.

Seguidamente recordó que “en el caso de las empresas de transporte aéreo, este proyecto ya fue gestionado durante el gobierno de Macri y me tocó a mí personalmente realizarlo, dentro de la política de cielos abiertos se avanzó con el interés de las empresas Flybondi y Jet Smart para invertir y prestar servicios en Formosa, es más, el 19 de noviembre del 2018 se avanzó inclusive con la obra de mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de El Pucú con la ampliación de las dos cabeceras de la pista para que puedan maniobrar aviones de mayor porte, era el inicio de obras de ampliación del aeropuerto local que se están realizando en este momento”.

Por otro lado “la balsa de Formosa/Alberdi es un proyecto impulsado por el diputado Osvaldo Zárate y que acompañó todo el bloque del Frente Amplio Formoseño y que si mal no recuerdo tiene la aprobación de la Cancillería de Paraguay”.

El ex delegado del Plan Belgrano en Formosa indicó que más allá de la propiedad intelectual y el grado de avance de los proyectos les reconforta que el senador Paoltroni les dé continuidad y agregó: “espero que ocurra lo mismo con el Ramal C25 y el Puerto, que también tuvieron fuerte impulso durante la gestión de Macri a pesar que después fueron neutralizados por el gobierno provincial”.

“Creo firmemente que las obras más allá de quien las ideó o las ejecutó, básicamente son de la gente que es la que se va a apropiar y beneficiar con la obra, aunque por una cuestión de honestidad intelectual no estaría mal reconocer los antecedentes de estos emprendimientos”, finalizó hoyos.