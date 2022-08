Nuevamente gremios docentes y movimientos sociales marcharon por mejoras económicas

Compartir

En todo el país se vivió otra jornada intensa tras las manifestaciones y marchas de los movimientos sociales que reclaman al gobierno nacional medidas económicas y asistenciales. En Formosa también se sumaron algunos gremios docentes y marcharon juntos hasta la Casa de Gobierno. «Pedimos y apelamos a la sensibilidad del Gobierno», expresó Manuel Pereyra, secretario general de Voz Docente, al Grupo de Medios TVO.

«Venimos a reclamar con mucha fuerza que el Estado Nacional empiece a girar el timón de la economía a favor de los trabajadores de este país que todos los días ven cómo se va desintegrando el poco ingreso que tenemos. De los ingresos que tiene la población trabajadora asalariada prácticamente el 50% es alimentos y un 15% subsidios, ni hablar de las personas que reciben planes o no tienen nada, el 100% de su pequeño ingreso ya lo está invirtiendo en comida de baja calidad», manifestó al respecto Beatriz Galeano, referente de Barrios de Pie.

La marcha se concentró en la Plaza San Martín y partió hacia la calle Belgrano integrada por Barrios de Pie, Libres del Sur y el Polo Obrero, junto a los gremios docentes de Voz Docente y Docentes Autoconvocados. Los movimientos sociales reclamaron mayor asistencia económica y los gremios una recomposición salarial.

En este aspecto, Galeano indicó que «el reclamo también incluye la entrega de los alimentos en tiempo y forma, y de calidad». «Nosotros hace tres días recibimos pero con bronca e impotencia porque en realidad ponen una cantidad determinada y no aparece, lo más indignante es que está faltando leche, le roban la leche a las familias, con eso no se juega», denunció.

Para la dirigente social «es evidente que hay una decisión política de favorecer a los sectores que están enriquecidos». «Es necesario que el Gobierno se replantee la situación pero no estamos viendo esa direccionalidad, van apuntando a los sectores más vulnerables, no se plantearon nunca una auditoría a los que se robaron y endeudaron fraudulentamente a nuestro país teniendo todos los materiales para hacerlo», agregó refiriéndose a la propuesta de auditar el cumplimiento de Potenciar Trabajo.

Por otro lado, en medio de un paro nacional convocado por CTERA por una resolución judicial en contra de un gremialista chubutense, los gremios docentes no alineados al gobierno, reclamaron una urgente recomposición salarial.

«Es una marcha más, peticionando una convocatoria a paritaria para tratar el salario en carácter de urgente porque la plata no alcanza. Hoy es 10 y los docentes no tienen un peso y la canasta básica de alimentos aumentó a $130.000, esos factores nos convocan a estos actos de protesta», indicó Manuel Pereyra de Voz Docente.

El pedido de aumento salarial en el marco de una protesta, es el segundo que se realiza en los últimos 15 días. Solicitan al gobierno provincial que revea los datos inflacionarios y de un nuevo aumento salarial.

Según sostuvo Pereyra, «el gobierno provincial tiene que escuchar el mensaje de los trabajadores y convocar a paritarias». «El gobernador hace tres décadas que está en el poder, sabe que la plata no alcanza, el autoritarismo que suda su gobierno no deja ver la realidad. Acá el 80% de los formoseños estamos mal. Pedimos y apelamos a la sensibilidad del Gobierno a que convoquen a los gremios y traten el salario porque es desesperante lo que están pasando los trabajadores», concluyó el gremialista.

