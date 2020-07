Nuevo sistema de clasificación para Tokio 2020

Compartir

Lo anunció el Comité Olímpico Internacional con el objetivo de definir el 43% de las plazas que no habían sido concretadas antes de la pandemia.

Tras la declaración oficial de una pandemia por parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que derivó en la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el mapa mundial del deporte cambió. El evento más importante cambió su fecha para el 23 de julio de 2021 y, entonces, hubo que diagramar las clasificaciones pendientes. Por tal razón, el Comité Olímpico Internacional (COI) realizó una serie de modificaciones de los principios del sistema de clasificación de Tokio 2020.

En el momento en que se aplazaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se había confirmado un total del 57% de todas las plazas. A fin de adaptar los sistemas de clasificación para las plazas restantes al nuevo calendario de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se actualizaron los principios del sistema de clasificación, que fueron aprobados por el Grupo de Trabajo de Clasificación del COI (que actuó en nombre de la Comisión Ejecutiva del COI) y compartidos con todas las federaciones internacionales.

Así, entonces, se estableció una nueva fecha límite de clasificación: 29 de junio de 2021. También es determinó una posible ampliación de los períodos de clasificación para determinados deportes siempre que se respete la fecha mencionada. Además, hay nuevo plazo para las inscripciones finales, que será el 5 de julio de 2021.

Si un sistema de clasificación especificaba los criterios de elegibilidad por edad, los mismos deberían ampliarse para abarcar las nuevas fechas, permitiendo que los atletas que eran elegibles en julio de 2020 sigan siéndolo en 2021.

Las siguientes disciplinas ya finalizaron su clasificación y la selección de los equipos deberá ser definida por los Comités Nacionales: ciclismo (Ruta y Pista), ecuestre (Doma, Concurso y Salto), hockey y softbol.

Los que aún continúan con su proceso de clasificación tal y como se aprobó inicialmente son tiro con arco, natación artística, béisbol, básquetbol 3×3, boxeo, canotaje (Slalom y Velocidad), saltos ornamentales, esgrima, fútbol, golf, gimnasia (artística, rítmica y trampolín), handball, karate, aguas abiertas, pentatlón moderno, rugby, vela, tiro, escalada deportiva, surf, tenis de mesa, tenis, triatlón y waterpolo.

En tanto que las siguientes disciplinas hicieron pequeños ajustes en sus sistemas de clasificación, como la ampliación de los períodos para obtener marcas mínimas: remo, natación, bádminton, skateboarding, taekwondo y lucha, mientras que atletismo, ciclismo (BMX freestyle, BMX racing y Mountain Bike), levantamiento de pesas, básquetbol y judo realizaron importantes ajustes en sus sistemas de clasificación:

Los requisitos de edad de los deportes en cuestión se han modificado para reflejar las nuevas fechas de Tokio 2020. Como consecuencia, los atletas que cumplan los límites de edad en 2021 pero que no lo hicieron en 2020 pueden participar en los Juegos. Al mismo tiempo, los atletas que hubieran estado dentro del límite de edad en 2020 pero ya no lo estén en 2021 pueden seguir participando en los Juegos.

Sin embargo, hay dos excepciones: boxeo (para poder participar deben haber nacido entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 2002) y fútbol (se confirmó que los jugadores que tenían derecho a competir en julio de 2020 seguirán siendo elegibles en julio de 2021. Así, la edad máxima para el evento masculino era de 23 años, pero para Tokio 2020 será de 24).