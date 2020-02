Oasis Formosa suma el servicio de nutrición para deportistas

Compartir

Se agranda la familia del Club Oasis y desde este 2020 se suma el servicio de Nutrición al club formoseño. Belén Céspedes en flamante nutricionista y cumplirá un rol clave en la alimentación de quienes se acerquen a practicar deportes en la institución. Su consultorio, que funciona en pleno club, además estará abierto para el público en general.

“Es un principio yo hacia cosmetología y estética corporal. La idea era agregarle algo vinculado a la salud y nos cuenta que cada vez más personas de las que asisten club nos mostraban sus inquietudes en torno a que comer, a que alimentos ingerir. A partir de eso surgió la idea de empezar la carrera de Nutricionista. Mi papá era médico, y siempre como familia buscamos que alguien se acerca a una de las ramas de la salud. Es una carrera larga, pero hermosa. Me fue difícil porque además trabajaba pero la pude terminar. Fue un gran sacrificio, costó pero llegue a la meta y me recibí en diciembre”, contó Belén.

“El trabajo integrador final ya lo hice con gente del club. Fue con los deportistas que boxean en el club. Fue sobre las conductas alimentarias que ellos tienen para modificar su peso y llegar a una categoría. Analizándolos, me pude dar cuenta que muchas veces realizan acciones que no son las ideales, que van desde un ayuno prolongado hasta una alimentación incorrecta. A partir de este trabajo me puse a trabajar con ellos de cara a poder subir a pelear pero bajo una dieta que no traiga consecuencias en el corto y mediano plazo” , detalló la Nutricionista.

Con respecto a la forma de trabajar, Belén contó: “el objetivo es que vengan, que me conozcan, poder charlar y siempre tener en cuenta el requerimiento de la persona que se acerque. La idea es que veamos que hay que solucionar y a partir de eso aportar una solución. Es para deportistas de competencia, para que aquellos que lo hacen en forma recreativa y para el público en general. Cada vez más gente se preocupa por su salud, por su peso y eso esta bárbaro. Hay que tener y tomar conciencia de que significa alimentarse bien”.

Para cerrar la nutricionista subrayó: “el deportista tiene requerimientos más específicos que el de una persona que no compite. Tanto nadadores como boxeadores tienen alimentaciones distintas y según sus edades. No es lo mismo un bebe, que una niña, que un adulto. Cada uno debe tener una dieta acorde a su edad, a su salud y su actividad. La alimentación es particular y personalizada. El objetivo es hacer trabajo global con cada deportista. Trabajar en conjunto con los profes de boxeo, de natación y la gente que va al gym. Queremos seguir creciendo como club”.