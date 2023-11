Obi Mikel: «Cuando jugábamos contra Lionel Messi el plan era darle patadas»

Pese a que ambos están en el ocaso de su carrera, el debate sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigue estando vigente. Esta vez quien opinó al respecto fue John Obi Mikel, ex futbolista nigeriano, quien fue invitado a un podcast de ex jugadores entre los que estaba Río Ferdinand, leyenda de Manchester United. Fue allí que aprovechó para dejar bien en claro por qué, según su mirada, el argentino es el mejor de todos los tiempos.

Con 11 años en Chelsea, el ex mediocampista de 36 años se ha enfrentado a grandes jugadores en los últimos 20 años, pero ninguno tan bueno como La Pulga: “Ay Dios mío. Sólo el entrenamiento de toda la semana giraba en torno a Messi. Teníamos que tener 2 o 3 jugadores con él. No puedes defender uno contra uno contra Messi. Es imposible”, recordó con respecto a los cruces por Champions League ante Barcelona.

El cuadro londinense se cruzó en dos ocasiones con aquel conjunto catalán de Guardiola en semifinales de la Champions League. La primera, en 2009, que se resolvió en favor del elenco español por el gol de Andrés Iniesta en Stamford Bridge y la otra en 2012, que fue clasificación del equipo inglés en el Camp Nou tras un 2-2 en el que Messi falló un penal.

Sobre aquellos cruces, en los que Obi Mikel fue titular, recordó: “Y la forma en que juegan, la forma en que mueven el balón con el único objetivo de hacerle llegar el balón a él. Y lo único que él hace es mirar el partido. Sé que todos hablamos de cómo camina, pero es sólo para encontrar espacio. Y una vez que la pelota llega a él, todos corren, todos se mueven. Es tan difícil, la forma en que toca el balón, la forma en que pasa, ya sabes”.

A la hora de compararlo, no tuvo dudas: “Por mí no voy a decir kilómetros, porque Cristiano ha hecho lo suyo. Pero realmente no veo la comparación porque simplemente creo que Messi es de otro planeta. Simplemente creo que es así de bueno”. Incluso, aprovechó para contar cómo eran las estrategias cuando debían enfrentar a uno y otro.

“Cuando jugamos contra el (Manchester) United y estaba Cristiano, sabíamos que Ash (Ashley Cole) se encargaría de él. Ash se ocuparía. Él era capaz de afrontarlo”, e insistió: “Con Cristiano decíamos, ‘Ash, encárgate de él’. Eso era todo”. Pero todo cambiaba cuando había que detener a Leo: “El plan de juego era simplemente pegarle patadas. Patearlo. No podíamos quitarle el balón. No puedes acercarte lo suficiente para sacarle la pelota. Crees que estás allí, y él se ha ido y puedes ver todos los partidos cuando lo enfrentamos. Le pegábamos. Yo, Frankie (Lampard), todos le pegábamos. Esa era la única manera de detenerlo”.

Además, Mikel tuvo que medirse ante el argentino en Brasil 2014 y Rusia 2018, ambas derrotas para Nigeria en fase de grupos frente a la Albiceleste, y en la final del Mundial Sub 20 2005 celebrado en Holanda, en donde también perdió. Por eso, el futbolista asegura que La Pulga es el GOAT (Mejor de todos los tiempos) y que no hay comparación posible con Cristiano Ronaldo.