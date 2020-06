Obligatoriedad de contar con centro de descarga de mercaderías continuará luego de la pandemia

Compartir

El Director de Bromatología de la Municipalidad, Dr. Jorge Tarantini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al protocolo de descarga de camiones que empezó a regir desde ayer; aclaró que hay dos normativas al respecto y que ambas conviven; una es municipal y la otra provincial anunciada en el Consejo Integral de la Emergencia Covid-19.

“El protocolo en cuanto a descarga de vehículos tiene que ver con el Consejo de Atención Integral de Emergencia Covid-19, por otro lado por parte de la Municipalidad se ha dictado una ordenanza donde regula la obligatoriedad para todas aquellas empresas que no sean de la provincia y que abastezcan a la ciudad de Formosa sobre todo, la obligatoriedad de contar con un depósito habilitado en capital a fin de que descarguen allí las mercaderías y tengan un punto de distribución desde ese lugar”, explicó.

“Hay que diferenciar bien el protocolo porque en atención a la emergencia que se ha dictado a través del ejecutivo provincial y la ordenanza que son dos cosas totalmente diferentes, hay que tener en cuenta que en cuanto pase la emergencia la ordenanza municipal va a seguir vigente, cuando el protocolo deje de tener vigencia porque la posibilidad de infección del Covid-19 haya cesado”, aclaró.

Delimita un área específica “eso está en concordancia con la modificación del Código Urbanístico que se ha realizado y teniendo en cuenta esa delimitación, son esos puntos donde se podrían llegar a habilitar los depósitos para llegar al punto de descarga y distribución de la mercadería. Desde la avenida Pantaleón Gómez hasta la calle San Martín y hasta Napoleón Uriburu, dentro de esas avenidas no se podría realizar el depósito o la habilitación de un depósito para el punto de descarga de la mercadería”.

Asimismo, explicó el funcionario que, si bien la habilitación de los depósitos depende del sector de Habilitaciones Comerciales a cargo de Walter Olmedo, “el sábado teniendo una comunicación telefónica con él me había manifestado que había personas interesadas en habilitar galpones o depósitos como para llegar a hacer esto, los requisitos y la cantidad exacta la tendrían ellos, nosotros avanzaremos solo en el control y que se cumpla esto”.

“Los camiones pueden ingresar a la ciudad, pero el organismo contralor en cuanto al cumplimiento de protocolo es la Policía de la provincia donde al ingreso de la ciudad se le entrega un GPS según tengo entendido para garantizar que el camión vaya a ese punto que denuncia al ingresar al ejido municipal, por eso son dos cosas muy diferentes la ordenanza municipal y el protocolo de Atención a la Emergencia Covid-19. Esto va a continuar y van a haber algunas normativas también en cuanto al monto, cantidad de comercios donde podría llegar a distribuir un solo camión, por eso cuando esta situación de pandemia cese podríamos llegar a establecer los comercios que podrían llegar a distribuir un solo camión que ingrese a la provincia o desde el país vecino”, declaró.