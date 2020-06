Pampita reveló el ‘tema innegociable’ que comparte con Vicuña para criar a sus hijos

Compartir

Antes de regresar con Pampita online, su ciclo en Net Tv, Pampita charló con Nicolás Magaldi en El show del problema y luego de hablar sobre cómo estaba llevando la cuarentena con sus hijos se refirió a los cuidados que toman con Benjamín Vicuña.

“¿Hay un código con tu pareja anterior sobre qué cosas hay que respetar en el cuidado de los chicos? Vos estás laburando, él no. ¿Tienen un cuidado especial a rajatabla a la hora de trasladar a los chicos?”, indagó el conductor. “Yo tengo un único código que es el cinturón de seguridad. Me voy y miro si están todos con el cinturón”, dijo, sonriente sobre la medida estricta que toma.

“¿Los tienen a los chicos una semana cada uno? ¿Cómo distribuyen el tema de los chicos”, le consultó y la modelo contó que tienen flexibilidad. “Cada pareja ve cómo se acomoda. Cada familia ve cómo se acomoda, qué le sirve. Además puede ir cambiando y un mes puede ser de una manera y otro mes de otra. También ves el trabajo de uno y de otro, no tengo algo estructurado”, se sinceró Pampita.