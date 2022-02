Obra de la peatonal: malestar de comerciantes de la zona por el ruido de la construcción

Compartir

Linkedin Print

La construcción del nuevo tramo de la Peatonal Rivadavia ya afecta a las ventas de los comercios de la zona, quienes además manifiestan que los ruidos son intensos por los trabajos de remoción de concreto.

Iniciada en los primeros días de este mes, la construcción del nuevo tramo de la Peatonal Rivadavia que se extenderá hasta la calle Saavedra, avanza en su etapa inicial y algunos comerciantes manifiestan que desde el lunes ya se redujo notablemente el movimiento de personas por la zona, además manifestaron que los ruidos son intensos y molestos para trabajar.

“Lo primero que venís y te encontrás es con el ruido, ese creo que es el problema más grande que hay. A nosotros, por ejemplo hoy, vinieron a preguntarnos y le dije que nosotros entendemos la construcción, que están trabajando ahí, pero el ruido es lo único que molesta un poco. No se cuanto tiempo van a estar pero es el taladro mecánico el que te revienta la cabeza”, expresó un comerciante de la zona al Grupo de Medios TVO.

En efecto, desde este lunes se instalaron las medias sombras que reducen el espacio de circulación de las personas en la vereda y que permite a los obreros poder avanzar con la construcción; sumado a que el tránsito vehicular ya no pasa por el lugar, se redujo la circulación de gente en el lugar.

“Empecé a trabajar el sábado pasado y no estaban todavía las cortinas, no estaba la construcción, recién se estaban preparando y había mucha gente, o sea, el curso de gente era mucho mayor y estos dos días que estuve, lunes y martes, si bajo mucho. Como te comentaba recién, nosotros somos empleados acá, trabajamos por comisión y al bajar las ventas vamos a tener nuestro sueldo pero, no vamos a cobrar comisión”, agregó el comerciante al respecto.

Los trabajos, planificados por etapas, durarán unos meses y algunos concejales ya barajan la presentación de ordenanzas que eximan de impuestos a los comerciantes afectados ya que al no existir un tránsito normal de personas, las ventas disminuirán en gran medida. “La circulación de gente, incluso de gente que entraba acá, disminuyó bastante en estos dos días”, concluyó el comerciante.

Compartir

Linkedin Print