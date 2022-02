«Formosa fue uno de los lugares más seguros en el mundo para no enfermarse de coronavirus»

Compartir

Oscar Atienza, docente universitario en Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien además tiene un Magíster en Salud Pública y es Doctor en Medicina y Cirugía, realizó un interesante estudio donde analizó la letalidad del coronavirus en las provincias argentinas a modo comparativo, siguiendo diversos factores como la frontera, la presencialidad escolar y la tasa poblacional. En ese marco aseguró que en un primer momento de la pandemia, Formosa «fue uno de los lugares más seguros del mundo» para no enfermarse, algo que luego se vio trunco con «medidas judiciales» que permitieron el ingreso de personas.

«Calculamos la tasa de mortalidad del covid desde el inicio de la pandemia y lo hacemos con la cantidad de fallecidos sobre el total de habitantes de cada una de las provincias y después le ponemos un indicador que es un corte de 100 mil habitantes para saber más o menos la cantidad de fallecidos cada determinada cantidad de habitantes porque no todas las provincias tienen la misma cantidad, si se mira el número bruto de cantidad de fallecidos por ahí asusta; provincias como Buenos Aires que tienen 55 mil fallecidos comparadas con Formosa que tiene 1200, claramente Buenos Aires tuvo muchísimos más muertos pero se debe tener en cuenta que tiene 16 millones de habitantes, en ese sentido es que uno trata de buscar una cifra que sería la cantidad de fallecidos por 100 mil habitantes que más o menos estandarice todo», comenzó detallando.

El médico señaló que en el relevamiento surge que hay unas 10 provincias argentinas que «manejaron muy bien la pandemia» y que tienen la mitad de fallecidos que las provincias grandes. «Eso es muy importante, más aún cuando uno piensa en provincias como Formosa, Catamarca, San Juan, Misiones que tienen límites fronterizos con otros países y que les cuesta un poco más mantenerse aisladas, en el caso de Formosa fue muy interesante el primer año y medio porque fue uno de los lugares en el mundo más seguros para no enfermarse de coronavirus, pero después les abrieron las fronteras, hubo medidas judiciales y los terminaron complicando pero esto también nos hace ver Catamarca que es muy interesante porque siempre trabajaron muy bien el tema de la presencialidad escolar, fue semi virtual o virtual y eso también marca una baja cantidad de fallecidos. Nos deja ver que el control de fronteras, el manejo adecuado de la escolaridad, por ahí también la baja tasa de población en cada una de las provincias, son medidas eficientes para mantener una tasa de mortalidad baja», aseveró el magíster.

Asimismo consideró los datos obtenidos en el estudio y resaltó que «si se analiza cada provincia de manera particular se ve cómo terminan asentando los fallecidos que han muerto de otras enfermedades pero que habían contraído covid, no los contabilizaron como tales, hay algunas particularidades que hacen que ciertos números no sean del todo fieles. Creo que lo correcto es que si la muerte ocurre en el momento en que la persona está con covid, más allá de la enfermedad de base que pueda haber tenido, eso debería ser contabilizado como paciente que murió por covid porque ya sabemos que esto termina siendo un factor importante en el desenlace de la muerte pero no fue así, a nivel mundial hay países como por ejemplo Brasil que estuvo casi 30 días sin registrar fallecidos, pero cuando termine la pandemia vamos a empezar a tener números reales porque allí se va a empezar a blanquear un poco más esa situación».

«A la estadística hay que mirarla con mucho cuidado, aun así en una tendencia de dos años siempre queda un residuo de veracidad, cuando se analizan los datos hay algo que debe ser analizado y que tiene cierta veracidad, incluso así hay que ir al interior de las provincias y mirar las particularidades, así como Córdoba no registra como corresponde, hay otras provincias que también lo hacen», lamentó.

«Pasados dos años vamos a tener las cifras reales porque en los certificados de defunción donde se asigna la causa original de muerte, secundaria, está esa información pero en este momento acceder a esa información solamente lo pueden hacer algunas personas, pero pasado uno o dos años los números reales de esta pandemia, no solo de Argentina sino que del mundo, van a empezar a visualizarse más claramente. Esto mucho lo podrán tener oculto, tapado por un tiempo, no por mucho más», aseguró.

En ese marco, Atienza afirmó que cuando la pandemia termine, Brasil «va a tener el doble de fallecidos» y advirtió que lo mismo ocurrirá con Estados Unidos porque «tiene entre dos mil quinientos y cuatro mil fallecidos por día, tienen todos los sistemas saturados, desde el sanitario hasta el de registro civil, cuando esto se ponga al día un año y medio después de la pandemia, los números reales quizás estén duplicando a nivel mundial».

Al finalizar, el docente universitario expresó que pese a que se desde ciertos sectores han negado la existencia de la pandemia, «esto no es así, existió y tiene a las grandes potencias del mundo de rodillas; nadie se hubiera imaginado que Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, España estuvieran en la situación que están, que no saben qué hacer, intentan decretar el final de la pandemia pero no lo logran, tienen los hospitales colapsados, cuando uno mira eso, sin lugar a dudas esta pandemia fue algo real pero además creo que ya casi todos tenemos un familiar que ha fallecido en la pandemia, algún conocido o vecino, no hay forma de negar esto, aun así hay un grupo de personas que lo sigue negando y es un trabajo muy interesante en Estados Unidos que marca la diferencia ideológica y cómo afectó la pandemia y la letalidad del virus en las ideologías políticas, ellos se dividen en republicanos y demócratas; los primeros fueron un poco los negacionistas, decían que no existía y porcentualmente son los que más han fallecido, porque no usaban barbijo, no tenían los cuidados necesarios. Desde el punto de vista ideológico los que más han fallecido son los de pensamiento de derecha, los negacionistas, incluso hasta en eso se marca esa diferencia, sin dudas que esta pandemia sí existió».

